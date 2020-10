Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych zbliżają się wielkimi krokami. Tymczasem Joe Biden postanowił zabrać głos w sprawie amerykańskiej polityki zagranicznej. Przy okazji krytycznie wypowiedział się na temat Polski, którą wymienił w jednym szeregu z Białorusią.

Joe Biden krytycznie wypowiedział się na temat amerykańskiej polityki zagranicznej pod rządami Donalda Trumpa. Kandydat Demokratów na prezydenta negatywnie ocenił sytuację na Białorusi i w Polsce. Co gorsza, tuż po chwili i w tym samym kontekście zaczął mówić o „reżimach totalitarnych”.

„NATO jest narażone na ryzyko początku pęknięcia (…). Widzimy to wszystko, co dzieje się od Białorusi po Polskę, po Węgry oraz wzrost totalitarnych reżimów na świecie(…)” – mówił Biden. Wypowiedź kandydata Demokratów na prezydenta padła podczas programu przygotowanego przez telewizję ABC, w którym polityk odpowiadał na pytania wyborców.

Joe Biden krytycznie o sytuacji https://t.co/W7jNWAIrTM. w Polsce.



"NATO jest narażone na ryzyko pęknięcia. Widzimy co się dzieje, wszystko od Białorusi po Polskę, po Węgry i wzrost totalitarnych reżimów na świecie" – powiedział w czasie spotkania z wyborcami w Filadelfii. pic.twitter.com/sbbRJnnhYZ — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) October 16, 2020

W czwartek miałą się odbyć druga debata prezydencka, jednak ją odwołano ze względu na niedawne zakażenie Trumpa koronawirusem. Zamiast debaty ubiegający się o najwyższy urząd w USA politycy odpowiadali w czwartek na pytania wyborców w dwóch różnych stacjach telewizyjnych – Biden w ABC News, a prezydent Donald Trump w NBC News.

Biden przeciw Nord Stream 2

Natomiast w środę sztab kandydata Demokratów przesłał mediom oświadczenie, w którym przekazano, że Biden będzie sprzeciwiał się Nord Stream 2 oraz utrzyma amerykańskie zobowiązania wobec NATO.

„Joe Biden uważa, że artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, traktujący atak na jakiegokolwiek członka NATO jako atak na wszystkim członków NATO – stanowi niezachwianą więź między Stanami Zjednoczonymi i Polską” – napisano w oświadczeniu.

Ostatnią debatę prezydencką zaplanowano na 22 października w Nashville w stanie Tennessee. Amerykańskie wybory prezydenckie odbędą się 3 listopada. Do czwartku w przedterminowym głosowaniu udział wzięło już blisko 18 mln Amerykanów. To sporo, bo to ok. 13 proc. z liczby obywateli USA, którzy oddali głos w wyborach cztery lata temu.

