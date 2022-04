Polska stała się absolutnie fascynującym graczem, bez dwóch zdań nowym liderem – przekonuje były prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Polityk podzielił się swoją opinią na temat aktualnych wydarzeń w naszym regionie.

Wiktor Juszczenko to z pewnością jeden z najbardziej rozpoznawalnych polityków ukraińskich. Jeszcze zanim został prezydentem (2005-2010) zyskał wielką sławę podczas tzw. pomarańczowej rewolucji z 2004 roku.

W środę podzielił się swoimi refleksjami dotyczącymi aktualnej sytuacji w jego kraju i regionie. – Prowadzimy dwie wojny przeciwko Putinowi – jedna z nich jest wojną gorącą, na polu walki, gdzie zmobilizowanych jest większość naszych sił wojskowych. Mamy gwardię narodową, policję, obronę terytorialną. Jestem przekonany, że mieliście państwo okazję zobaczyć bohaterstwo tych ludzi – powiedział w TVN24.

Następnie dodał, że „drugą wojną” jest bój, „zimna wojna”, którą prowadzi całe ukraińskie społeczeństwo. W tym kontekście wyraził nadzieję, że chciałby uwierzyć, iż podobną wojnę prowadzi całe społeczeństwo Europy.

– Wydaje mi się, że ostatnie 60 dni diametralnie zmieniło u dziesiątków milionów ludzi, w tym również w Europie Zachodniej, świadomość kim jest Putin i czym jest Rosja i naród rosyjski. Chyba jest to pierwsza taka rzecz od zakończenia II wojny światowej – podkreślił.

W pewnym momencie rozmowy zwrócił uwagę na chwalebną postawę Polski. – Bardzo cieszę się, że dzisiaj, kiedy mówimy o sytuacji w Europie, na dobrą sprawę w każdej chwili widzimy Polskę i Polaków – stwierdził.

Przypomniał również o prezydencie Lechu Kaczyńskim. – On prowadził właśnie Polaków do takiego wielkiego przywództwa, a dzisiaj to się dzieje – Polska stała się absolutnie fascynującym graczem, bez dwóch zdań nowym liderem – podkreślił.