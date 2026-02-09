Kacper Tomasiak ze srebrnym medalem podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Skok młodego Polaka zszokował wielu ekspertów i przyniósł wiele radości rodakom.

Kacper Tomasiak zdobył srebrny medal w konkursie skoków narciarskich na normalnej skoczni podczas zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan–Cortina 2026. Dla 19-letniego Polaka to największy sukces w dotychczasowej karierze i jednocześnie pierwszy medal reprezentacji Polski na tych igrzyskach. Jego występ już określany jest jako jedna z największych sensacji początku olimpijskiej rywalizacji.

Młody skoczek od początku zawodów prezentował bardzo wysoką formę i po pierwszej serii znajdował się w ścisłej czołówce. W decydującym skoku wytrzymał presję i utrzymał miejsce na podium, sięgając po tytuł wicemistrza olimpijskiego. Jeszcze przed konkursem eksperci wskazywali go jako „czarnego konia” zawodów po bardzo dobrych treningach.

Ten medal jest uznawany za jeden z największych sukcesów polskich skoków ostatnich lat. Tomasiak przyjechał na igrzyska jako bardzo młody zawodnik i dla wielu kibiców oraz ekspertów był raczej melodią przyszłości niż kandydatem do podium. Tymczasem w konkursie olimpijskim pokazał ogromną dojrzałość i wytrzymał presję, zdobywając srebro już przy pierwszym starcie na igrzyskach.

Wynik Polaka określany jest jako sensacyjny, bo przed zawodami zdecydowanie więcej mówiło się o doświadczonych skoczkach i głównych faworytach z czołowych reprezentacji. 19-latek wykorzystał jednak swoją szansę i dzięki świetnemu, ponad 100-metrowemu skokowi w finale przypieczętował medal, który stał się jednym z najgłośniejszych wydarzeń pierwszych dni igrzysk.

