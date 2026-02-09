Kacper Tomasiak, 19-letni skoczek narciarski z Polski, zdobył srebrny medal podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie.

Tomasiak zajął drugie miejsce podczas konkursu indywidualnego na skoczni normalnej. To ogromny sukces młodego zawodnika, który dzięki swojemu wynikowi został srebrnym medalistą Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie.

KACPER TOMASIAK WICEMISTRZEM OLIMPIJSKIM NA SKOCZNI NORMALNEJ ‼️



W WIEKU 19 LAT



🇵🇱🇵🇱🇵🇱🇵🇱 pic.twitter.com/lv3glAiIWs — Sporty Olimpijskie – Łukasz Gagaska (@Igrzyska2024) February 9, 2026

Dostajemy więcej niż zasługujemy!



KACPER TOMASIAK KING 🔥🔥🇵🇱🇵🇱



Ten facet pisze historie! To jest coś nie do opisania! Geniusz dwóch nart! #skijumping pic.twitter.com/HfCl2QOfnI — Damian Michałowski (@damianmichal) February 9, 2026

Dla 19-letniego Polaka to największy sukces w karierze i jednocześnie pierwszy medal reprezentacji Polski na tych igrzyskach. Tomasiak był jedną z największych niespodzianek konkursu. Młody skoczek utrzymywał się w ścisłej czołówce już po pierwszej serii, a w finale wytrzymał presję i przypieczętował tytuł wicemistrza olimpijskiego. Jego występ określany jest jako sensacyjny, bo przed zawodami nie był wymieniany wśród głównych faworytów do medalu.

Srebrny krążek Tomasiaka to przełomowy moment dla młodego zawodnika i polskich skoków. Nastolatek potwierdził tym samym rosnącą formę z ostatnich tygodni i stał się jednym z bohaterów pierwszych dni rywalizacji w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

W walce o srebro Tomasiak oddał dwa bardzo równe i dalekie skoki. W pierwszej serii wylądował w okolicach punktu konstrukcyjnego normalnej skoczni, a w finale ponownie uzyskał odległość pozwalającą utrzymać miejsce na podium i przypieczętować tytuł wicemistrza olimpijskiego. Równa forma w obu próbach była kluczem do jego sukcesu i pozwoliła mu wyprzedzić wielu bardziej doświadczonych rywali.

