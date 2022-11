Jarosław Kaczyński odniósł się do trudnej sytuacji finansowej spowodowanej globalnym kryzysem gospodarczym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania w Wadowicach złożył ważna deklarację.

Kryzys gospodarczy poważnie skomplikował politykę finansową wielu europejskich krajów. W Polsce objawia się on wysoką inflacją, która powoduje drożyznę w sklepach. Opozycja krytykuje działania rządu, przekonując, że istnieją metody, by opanować sytuację.

Z taką argumentacją nie zgadza się Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do walki z kryzysem gospodarczym podczas sobotniego spotkania w Wadowicach.

Polityk zapowiada, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, rząd będzie kontynuował politykę socjalną. Kaczyński stwierdził m.in., że 13 i 14 emerytura zostanie utrzymana.

– Jest kryzys, nie ma co ukrywać, jest ciężki kryzys i on dotyczy także Polski. Ale my przyjęliśmy dwa założenia: zbrojenia i socjal – to musi być utrzymane. Musimy wspierać rodziny, seniorów i niestety, musimy się zbroić – zapewnił.

Jednocześnie zwrócił uwagę, że jeden z głównych powodów kryzysu gospodarczego – inwazja Rosji na Ukrainie – może być trudny do rozwiązania. W jego opinii sytuację uspokoiłaby ostateczna klęska Rosji.

W przeciwnym razie konflikt będzie się toczyć przez lata. – Potrwa 5, 6, może 10 lat, ale Rosjanie znowu będą próbowali iść do przodu. I muszą zostać przekonani przez nas i przez naszą siłę, że jeśli chcą iść do przodu, to nie tutaj – powiedział.