Kaczyński w ostrym wpisie zaatakował Mateusza Morawieckiego, zarzucając byłemu premierowi działania wymierzone w Prawo i Sprawiedliwość oraz próbę ucieczki od odpowiedzialności za decyzje podejmowane podczas jego rządów. Prezes PiS stwierdził również, że Morawiecki „jest w jakimś dziwnym stanie”.

„Ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego pokazują jasno: wrogiem dla Mateusza Morawieckiego nie jest Tusk, ale ja oraz Prawo i Sprawiedliwość” – napisał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS ocenił także, że były premier szuka nowych politycznych sojuszników i próbuje przerzucić odpowiedzialność za decyzje swojego rządu na innych.

„Skoro tak bardzo się z nimi nie zgadzał, wypada zapytać: dlaczego nie odcinał się od tych decyzji publicznie albo nawet nie zrezygnował z funkcji premiera?” – dodał.

Najmocniejsze słowa padły na zakończenie wpisu. „Mam wrażenie, że pan premier jest w jakimś dziwnym stanie. Odnosiłem je również w trakcie naszych rozmów. Daj Boże, żebym się mylił” – napisał Kaczyński.

Wpis prezesa PiS jest odpowiedzią na ostatnie wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który zarzucił Kaczyńskiemu m.in. poparcie dla obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19 oraz zapowiedział utworzenie nowego ugrupowania politycznego. Ostra wymiana zdań pokazuje, że konflikt między liderem PiS a byłym premierem wchodzi w kolejną fazę.

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Źr. Polsat News