Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski wobec trzech osób. Wśród ułaskawionych znalazł się Piotr „Staruch” Staruchowicz, wieloletni lider dopingu Legii Warszawa. Prezydent darował mu zakaz wstępu na imprezy masowe oraz zarządził zatarcie skazania.

Informację o zastosowaniu prawa łaski przekazał w poniedziałek sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki. Jak poinformowała Kancelaria Prezydenta RP, Karol Nawrocki „zastosował prawo łaski przez darowanie środka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową i zarządzenie zatarcia skazania”.

Sprawa dotyczyła wykroczenia z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Przepis odnosi się do przebywania podczas imprezy sportowej w sektorze innym niż wskazany na bilecie.

Piotr Staruchowicz otrzymał dwuletni zakaz stadionowy po meczu Motor Lublin – Legia Warszawa rozegranym w marcu 2025 roku. Według ustaleń sądu przebywał na płocie oddzielającym trybunę gości od boiska. Obrona wskazywała jednak, że posiadał ważną akredytację organizatora, która uprawniała go do przebywania w tym miejscu. Argumenty te nie przekonały prokuratury ani sądu w Lublinie, który utrzymał zakaz stadionowy. Wsparcia Staruchowiczowi udzielali zarówno przedstawiciele Motoru Lublin, jak i kibice gospodarzy, jednak nie wpłynęło to na zmianę wyroku.

Decyzję prezydenta potwierdził również adwokat Piotra Staruchowicza, Krzysztof A. Wąsowski. – Mogę już potwierdzić, że Pan Prezydent skorzystał z przysługującej mu „autonomicznej” prerogatywy prawa łaski także dzisiaj wobec drugiego mojego Mandanta (słynnego STARUCHA) i uwolnił go od tzw. zakazu stadionowego. …jako prawniczą ciekawostkę dodam, że Pan Prezydent zastosował swoją prerogatywę w tzw. trybie bezpośrednim (w oparciu o art. 139 Konstytucji RP z pominięciem alternatywnych postanowień zawartych w kodeksie postępowania karnego) a dodatkowo sam akt nie dotyczy kary za przęstepstwo ale formalnie za wykroczenie (!) – napisał w serwisie „X” (pisownia oryginalna).

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