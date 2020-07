Wykupienie ubezpieczenia OC to jeden z najważniejszych obowiązków kierowców – za jego brak grożą bowiem poważne konsekwencje. Poszukując najatrakcyjniejszych ofert, wiele osób korzysta z porównywarek i kalkulatorów OC dostępnych online. Często wymagają one jednak podania bardzo szczegółowych danych. Dowiedz się, jakie informacje są istotne dla dokonania trafnej kalkulacji OC i jak działa kalkulator bez podawania danych.

Kalkulator OC – czy trzeba podawać wszystkie dane?

Kalkulatory OC stały się w ostatnich latach bardzo popularne. To narzędzia służące do uzyskania możliwie najkorzystniejszej oferty OC, pozwalające na ich wygodne porównanie w zaciszu własnego domu. Zazwyczaj mają formę formularza wymagającego podanie wielu danych – począwszy od tych dość oczywistych, jak np. informacje na temat marki czy rocznika auta, skończywszy na takich, które wydają się nie związane z tematem ubezpieczenia samochodowego, jak np. stan cywilny kierowcy.

Każdy punkt kwestionariusza znajduje się tam jednak w celu dokonania możliwie najdokładniejszych wyliczeń dotyczących składki OC. Warto bowiem wiedzieć, że firmy ubezpieczeniowe przy dokonywaniu kalkulacji biorą pod uwagę wiele czynników. Dzięki temu mogą ustalić ryzyko spowodowania szkody przez nabywcę polisy, posiłkując się statystykami wypadków i innych zdarzeń drogowych. Przykładowo, analizując tego rodzaju dane, można stwierdzić, że kierowcy pozostający w związku małżeńskim i mający dzieci powodują mniej szkód niż bezdzietni single. To dlatego kalkulatory OC mogą się wydawać przesadnie szczegółowe. Duża ilość pytań to jednak zwiastun dokładnie dokonanej kalkulacji. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak konkretne dane wpływają na prawidłowość, a także ilość atrakcyjnych ofert, koniecznie wejdź na stronę https://rankomat.pl/samochod/kalkulator-oc-bez-podawania-danych. Warto również pamiętać, że brak danych osobowych w formularzu (imię, nazwisko, PESEL) wpływa na mniejszą ilość wyświetlanych wyliczeń. Niektóre towarzystwa dokonują bowiem kalkulacji tylko po sprawdzeniu historii ubezpieczeniowej potencjalnego klienta.

Kalkulator OC – dlaczego warto?

Porównywarki i kalkulatory OC to wiele korzyści. Jakich?

Najważniejszą jest możliwość znalezienia najatrakcyjniejszej oferty ubezpieczenia. Warto bowiem pamiętać, że każde towarzystwo wylicza wysokość składki inaczej – dlatego różnice w zależności od wybranej firmy mogą być bardzo duże. Jednocześnie każde OC zapewnia taki sam zakres ochrony, który jest gwarantowany przez prawo. Dlatego przy podejmowaniu decyzji można się bez obaw kierować jedynie najniższą ceną.

Kalkulator OC pozwala również oszczędzać czas, ponieważ formularz pozwalający wyliczyć koszt ubezpieczenia trzeba wypełnić tylko raz. Wyniki prezentowane są w formie przejrzystej tabeli, dzięki czemu można bez trudu znaleźć tę najkorzystniejszą i od razu przejść do kontaktu z wybranym ubezpieczycielem. Wszystko to odbywa się przez Internet, bez wychodzenia z domu. Dodatkowo w przypadku renomowanych kalkulatorów, takich jak Rankomat.pl, podając swój numer telefonu, można również otrzymać telefon od konsultanta, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie.

Jakie informacje trzeba podać w kalkulatorze OC?

Wpisywanie swoich pełnych danych osobowych do internetowego formularza wraz z wieloma innymi osobistymi informacjami może się jawić jako brawura. Nie oznacza to jednak, że musi być niebezpieczne. Korzystając z renomowanych kalkulatorów OC, nie musisz się martwić o swoje dane, są one bowiem pilnie strzeżone i szyfrowane. Oczywiście nie musisz też podawać wszystkich informacji – te najważniejsze są oznaczone jako obowiązkowe. W formularzu zostaniesz poproszony o podanie m.in.:

marki i modelu samochodu,

rodzaju silnika i używanego paliwa,

obecnego przebiegu oraz planowanej ilości kilometrów pokonanej w ciągu przyszłego roku,

sposobu użytkowania samochodu (prywatny, służbowy, praca jako kierowca itp.),

swojej daty urodzenia,

daty uzyskania prawa jazdy,

historii ubezpieczenia,

zawodu, stanu cywilnego, ilości dzieci,

miejsca zamieszkania,

imienia, nazwiska, numeru PESEL,

danych związanych z historią ubezpieczenia.

Tylko od Ciebie zależy, ile pól zdecydujesz się wypełnić. Warto jednak zrobić to dokładnie i nie bać się podawania swoich danych, by móc skorzystać z najlepszej możliwej oferty.