To zdjęcie z pewnością stanie się jednym z symboli protestów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W mediach społecznościowych zamieścił je znany youtuber Krzysztof Gonciarz, który opatrzył je wymownym podpisem „Polska 2020”.

Krzysztof Gonciarz opublikował w mediach społecznościowych niezwykle wymowne zdjęcie. Przedstawia ona grupę kobiet, która kąpie się w czerwonej sadzawce przed słynnym pomnikiem Jana Pawła II. Kobiety symbolicznie zasłaniają się przed głazem, który ma nad głową papież.

I chociaż podpis do zdjęcia brzmi „Polska 2020” i nie ma takiej informacji wprost, to fotografia natychmiast została odczytana jako symbol protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego. Zakazuje on aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu. Krzysztof Gonciarz znany jest jako osoba angażująca się w akcje społeczne.

Do wykonania zdjęcia wykorzystano instalację „Zatrute źródło”, która we wrześniu została otwarta przed Muzeum Narodowym w Warszawie. Jej twórcą jest Jerzy Kalina a ona sama ma ukazywać papieża jako osobę, która odegrała decydującą rolę w najnowszej historii Polski i Europy.

Źr.: Instagram/kgonciarz