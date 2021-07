Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz wydał komunikat ws. szczepień. Hierarcha nakłania księży ze swojej archidiecezji do szczepień przeciwko COVID-19. Wiadomość entuzjastycznie przyjął Tomasz Lis.

Pomimo regularnych apeli rządzących, dynamika szczepień przeciw COVID-19 w Polsce wyraźnie spadła. Urzędnicy robią, co mogą, żeby zachęcić obywateli do przyjęcia preparatu. Pojawiły się liczne spoty, wywiady, a nawet narodowa loteria.

Minister Adam Niedzielski dostrzegł jednak inny sposób dotarcia do Polaków. W ostatnich wypowiedziach szef resortu przyznaje, że w akcję promocji szczepień mógłby się włączyć Kościół.

Na apel rządzących zareagował kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski przesłał proboszczom komunikat zachęcający do szczepienia przeciw COVID-19, przypominając, że przy Świątyni Opatrzności Bożej działa punkt szczepień.

„W związku z trwającą pandemią COVID-19 i brakiem skutecznego lekarstwa Kościół Warszawski apeluje o podejmowanie akcji szczepień dla dobra całej społeczności” – czytamy w liście.

„Przy Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie-Wilanowie, gdzie odbędzie się beatyfikacja kard. Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej, otwarto powszechnie dostępny punkt szczepień” – dodaje kard. Nycz.

