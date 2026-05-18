Prezydent Karol Nawrocki przybył z wizytą do Włoch. Głowie państwa towarzyszy jego małżonka – Marta Nawrocka. W sieci pojawiło się nagranie z powitania Nawrockiego przez premier Włoch – Giorgię Meloni.

Do sieci trafło nagranie z powitania Nawrockiego przez Meloni. Niektórzy internauci zwrócili uwagę na emocje, które towarzyszyły zdarzeniu. Premier Włoch bardzo serdecznie przywitała polskiego prezydenta, co nie było takie oczywiste w przypadku innych polityków.

– Para Prezydencka spotkała się z premier Włoch Giorgią Meloni. Serdeczne i ciepłe powitanie – napisano na profilu „Karol Nawrocki – popieramy”, który jako jeden z wielu zamieścił film w serwisie „X”.

pic.twitter.com/kVPXgcCmO3 — Karol Nawrocki – popieramy (@KarolPopieramy) May 18, 2026

Internauci przypomnieli przy okazji powitanie, które Meloni zastosowała wobec premiera polskiego rządu – Donalda Tuska. Wówczas była bardziej zachowawcza wobec polityka reprezentującego Koalicję Obywatelską. W wideo zestawiono sytuację z Tuskiem z innym, wcześniejszym przywitaniem Nawrockiego przez premier Włoch.

— Paweł Rybicki (@Rybitzky) May 7, 2026

