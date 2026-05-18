Nowe informacje dotyczące przyszłości Roberta Lewandowskiego w reprezentacji Polski przekazał Mateusz Ligęza z Radia ZET. Według dziennikarza kapitan kadry nie zamierza jeszcze kończyć swojej przygody z drużyną narodową i chce grać co najmniej do mistrzostw Europy w 2028 roku.

Robert Lewandowski występuje w reprezentacji Polski nieprzerwanie od września 2008 roku, kiedy debiutował jeszcze za kadencji Leo Beenhakkera. Od tamtego czasu rozegrał 165 spotkań i zdobył 89 bramek, stając się najlepszym strzelcem w historii kadry.

Jak informuje Ligęza, napastnik nie planuje jednoczesnego rozstania zarówno z FC Barceloną, jak i reprezentacją Polski. Według jego ustaleń Lewandowski ma pomóc kadrze w eliminacjach do EURO 2028, a jeśli biało-czerwoni wywalczą awans, zakończyć reprezentacyjną karierę dopiero po turnieju finałowym.

– Z tego co słyszę, na dwa rozstania to za dużo dla Lewego. I to w tak krótkim czasie. Robert Lewandowski ma pograć w reprezentacji Polski jeszcze w najbliższych eliminacjach do EURO2028, a potem – w przypadku awansu – zakończyć grę z orzełkiem na wielkim turnieju. Jeśli zdrowie pozwoli. Teraz priorytetem wybór nowego klubu – napisał dziennikarz w serwisie „X”.

Dziennikarz zaznaczył jednak, że wiele będzie zależało od zdrowia i dyspozycji piłkarza w kolejnych latach. Obecnie priorytetem dla Lewandowskiego ma być wybór nowego klubu po odejściu z Barcelony.

Przeczytaj również: