Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie umożliwiające wykorzystanie Polskiego Kontyngentu Wojskowego do ewakuacji obywateli Polski z regionu Bliskiego Wschodu. Decyzja została podjęta po wniosku rządu i ma związek z pogarszającą się sytuacją bezpieczeństwa w regionie.

Wcześniej premier Donald Tusk poinformował, że rząd zdecydował o użyciu samolotów będących w dyspozycji Sił Zbrojnych RP, aby pomóc w powrocie Polaków do kraju. Wniosek w tej sprawie został przekazany prezydentowi, który formalnie zatwierdził rozpoczęcie operacji.

Zgodnie z komunikatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, w operacji może wziąć udział do 150 żołnierzy wraz z niezbędnym sprzętem i zabezpieczeniem logistycznym. Kontyngent ma działać na obszarze kilku państw regionu, m.in. w Arabia Saudyjska, Bahrajn, Katar, Kuwejt, Oman, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt oraz Izrael.

Misja będzie prowadzona z wykorzystaniem wojskowych samolotów i koordynowana przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, które odpowiada za operacje poza granicami kraju. Głównym celem działań jest zapewnienie bezpieczeństwa Polakom przebywającym w regionie i umożliwienie im powrotu do kraju.

Według informacji przekazanych przez rząd pierwsze maszyny wojskowe wystartowały już z Polski i rozpoczęły realizację misji ewakuacyjnej, której priorytetem jest sprowadzenie do kraju osób najbardziej narażonych oraz wymagających pomocy.

Przeczytaj również: