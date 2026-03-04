Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zareagował na pomysł prezydenta Karola Nawrockiego dot. „polskiego SAFE 0 proc.”. Zdaniem ministra, ten program nie zastąpi unijnego mechanizmu.

„Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii apelują i liczą na podpis pod ustawą przez prezydenta Karola Nawrockiego” – rozpoczął swój wpis Kosiniak-Kamysz.

Szef MON nie postrzega jednak pomysłu Nawrockiego jako alternatywy wobec unijnego SAFE. „Jeśli jednak pojawią się kolejne instrumenty finansowania armii, Wojsko Polskie tylko na tym zyska. Nie jako alternatywa dla SAFE, ale dodatkowe środki wzmacniające bezpieczeństwo” – napisał Kosiniak-Kamysz.

Program SAFE daje najszybsze i konkretne środki na modernizację polskiej armii dlatego wojskowi, przemysł zbrojeniowy oraz wszyscy, którym na sercu leży wzmocnienie siły naszej armii apelują i liczą na podpis pod ustawą przez @prezydentpl.



Jeśli jednak pojawią się kolejne… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 4, 2026

Wcześniej Nawrocki zapewnił, że polski SAFE nie będzie obciążony odsetkami, a przede wszystkim unijnym mechanizmem praworządności. „Nie będą się wiązać z żadnymi odsetkami, nie będą się wiązać z kredytem do roku 2070, nie będą się wiązać ze zmianami w Unii Europejskiej” – mówił prezydent.

„Po dzisiejszym spotkaniu z panem profesorem Glapińskim, po analizach specjalistów, nie mam wątpliwości, że ze względu na stabilność rozwoju polskich sił zbrojnych, ze względu na kwestie finansowe, ze względu na kwestie prawne, polski SAFE 0 proc. jest lepszy dla polskich sił zbrojnych, niż europejski SAFE z tymi obciążeniami, o których dyskutujemy w polskiej opinii publicznej” – powiedział Nawrocki

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News; X