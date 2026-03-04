Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej z prezesem NBM Adamem Glapińskim ogłosił przełomowy projekt. Głowa państwa proponuje program „Polski SAFE 0 proc.”. To alternatywa dla unijnego programu SAFE. Polski wariant zakłada przeznaczenie na wojsko dodatkowych 185 mld zł.

Nawrocki zapewnia, że polski SAFE nie będzie obciążony odsetkami, a przede wszystkim unijnym mechanizmem praworządności. „Nie będą się wiązać z żadnymi odsetkami, nie będą się wiązać z kredytem do roku 2070, nie będą się wiązać ze zmianami w Unii Europejskiej” – mówił prezydent.

„Po dzisiejszym spotkaniu z panem profesorem Glapińskim, po analizach specjalistów, nie mam wątpliwości, że ze względu na stabilność rozwoju polskich sił zbrojnych, ze względu na kwestie finansowe, ze względu na kwestie prawne, polski SAFE 0 proc. jest lepszy dla polskich sił zbrojnych, niż europejski SAFE z tymi obciążeniami, o których dyskutujemy w polskiej opinii publicznej” – powiedział Nawrocki.

Prezydent zapowiedział, że jeszcze dzisiaj wyśle pismo w tej sprawie do Donalda Tuska, a także do szefa MON Władysława Kosiniak-Kamysza.

Szef NBP nie chciał jednak wchodzić w szczegóły dotyczące źródeł pozyskiwania tych funduszy. Zapewnił, że na pewno nie wykorzystają rezerw NBP, bo to wbrew prawu. „Np. zysk w większości, w 95 proc. przekazujemy rządowi i on jest używany w określonym celu. W tym wypadku spodziewamy się, że w celu właśnie wzmacniania polskiej obronności” – mówił Glapiński. Dodał, że „na szczegóły jeszcze przyjdzie czas”.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM