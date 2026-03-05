Wiceszef amerykańskiego Departamentu Obrony Elbridge Colby ostrzegł, że działania Iranu mogą w przyszłości stanowić zagrożenie nie tylko dla krajów Bliskiego Wschodu, ale również dla państw należących do NATO.

Zdaniem wysokiego rangą amerykańskiego urzędnika ostatnie wydarzenia pokazują, że Teheran jest gotowy rozszerzać zakres swoich działań militarnych. Colby odniósł się m.in. do niedawnego incydentu z rakietą, która została przechwycona przez systemy obrony powietrznej NATO w pobliżu terytorium Turcji. Jak podkreślił, szczegóły zdarzenia wciąż są analizowane, jednak sam fakt takiego zagrożenia pokazuje skalę napięć w regionie.

Według wiceszefa Pentagonu obecna sytuacja wskazuje, że Iran jest gotów uderzać w szerokie spektrum państw. Oznacza to, że potencjalny konflikt może wykraczać poza Bliski Wschód i obejmować także kraje należące do zachodniego sojuszu wojskowego.

Amerykański urzędnik zaznaczył również, że część państw NATO już obserwuje rozwój sytuacji i rozważa możliwe działania w odpowiedzi na rosnące napięcia. W jego ocenie wydarzenia ostatnich dni pokazują, że konflikt ma potencjał do dalszej eskalacji i może wpływać na bezpieczeństwo całego regionu euroatlantyckiego.

Eksperci podkreślają, że wciągnięcie państw NATO w konflikt z Iranem byłoby poważnym krokiem, który mógłby znacząco zmienić układ sił i doprowadzić do jeszcze szerszego kryzysu bezpieczeństwa.

