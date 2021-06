Kazik Staszewski udzielił obszernego wywiadu dla serwisu Wirtualna Polska. Podczas rozmowy odniósł się m.in. do kwestii Kościoła Katolickiego w naszym kraju.

Kazik Staszewski zwykle nie bawi się w dyplomację. Niedawno głośno było o nim za sprawą piosenki pt. „Twój ból jest lepszy niż mój”, gdzie pośrednio uderzył w partię rządzącą. Wywołał wówczas ogromne kontrowersje.

Teraz artysta znów dolał oliwy do ognia. Udzielił bowiem wywiadu serwisowi Wirtualna Polska, gdzie odniósł się do kwestii Kościoła Katolickiego w naszym kraju. Kazik skomentował exodus młodych ludzi z tej instytucji.

Muzyk przyznał, że jest to pokłosiem bierności ws. pedofilii. „Bulwersuje mnie, że kościół dalej nic nie robi z tą okropną sprawą, która przecież jest dla niego wizerunkowo potworna” – stwierdził.

Kazik ostro o Kościele Katolickim

To jednak nie koniec. Kazik dosadnie skomentował bowiem fakt odejścia młodych z Kościoła Katolickiego. „To są przecież sprawy zamiatane pod dywan, co powoduje, że coraz więcej ludzi odchodzi z kościoła. Nie żeby mnie to jakoś specjalnie martwiło – niech odchodzą i to jak najwięcej” – oświadczył.

Muzyk stwierdził również, że ws. pedofilii oburza go brak bezkarności i właściwej reakcji. „Kościół reaguje wtedy, kiedy np. Sekielscy wypuszczą film. Pojawia się oświadczenie, że nad sprawą pracuje kościelna komisja, a potem… cisza. Do następnego filmu. Przecież takie sprawy powinny być wyjaśniane nie przez kościelne komisje, tylko policję i sądy, skoro są na to niezbite dowody. A jak rozumiem, w wielu przypadkach są” – powiedział.