3 maja przy Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja prasowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na prezydenta po raz kolejny ogłosiła, że wybory „metodą kopertową” nie mogą się odbyć. W pewnym momencie konferencji włączono nagranie na telebimie, na którym Kidawa-Błońska czyta konstytucję. Okazuje się, że to cześć szerszej akcji.

W niedzielę mija 229 lat od uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzień polskiego święta narodowego postanowiła wykorzystać Małgorzata Kidawa-Błońska, aby podzielić się z wyborcami refleksją na temat roli ustawy zasadniczej w państwie. – Na przestrzeni wieków ludzie chcieli, żeby Polska była krajem wyjątkowym, Polacy chcieli, żeby ich prawa były chronione – podkreśliła.

– Konstytucja jest po to, żebyśmy my, obywatele czuli się bezpiecznie, żebyśmy my, obywatele wspólnie przyjmując Konstytucję wiedzieli, że to fundament naszego życia społecznego, to nasz bezpiecznik, żeby żadna władza nie chciała nam naszych praw odebrać – dodała.

Jednoznaczna ocena Kidawy-Błońskiej: Wybory w maju metodą kopertową, pseudo metodą nie mogą się odbyć

Kidawa-Błońska po raz kolejny zwróciła uwagę na kwestię nadchodzących wyborów prezydenckich. Jej zdaniem majowe głosowanie „kopertowe” nie jest zgodne z konstytucją. – Dzisiaj tak ważne są zapisy Konstytucji, które mówią, że mamy prawo do wolnych wyborów. Do wyborów bezpiecznych, tajnych, powszechnych. Dlatego po raz kolejny mówię bardzo głośno: wybory w maju metodą kopertową, pseudo metodą nie mogą się odbyć – oceniła.

Kidawa-Błońska przypomina Polakom o zasadach wyborów zgodnych z konstytucją. – Musimy jako obywatele mieć odwagę powiedzieć to głośno rządzącym: nie wolno wam zabierać naszych praw. Jesteśmy ludźmi wolnymi, mamy Konstytucję i żądamy, aby nasza Konstytucja była przestrzegana. Chcemy wyborów wolnych, demokratycznych, chcemy żeby władza myślała o naszym bezpieczeństwie i o naszym zdrowiu i nie robiła spektakli w czasie wyborów – dodała.

Kandydatka KO na telebimie. To początek akcji

Podczas konferencji prasowej kandydatka KO pojawiła się także na telebimie, na którym przeczytała fragment polskiej konstytucji. W ten sposób zainaugurowała akcję czytania polskiej ustawy zasadniczej w dniu święta Konstytucji.

