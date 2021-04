Minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się na antenie Radia ZET do planowanego luzowania obostrzeń. Wiele wskazuje na to, że w pierwszej kolejności możemy spodziewać się znoszenia ograniczeń w zakresie usług. Nie jest też wykluczone, że rząd wkrótce otworzy ogródki restauracyjne.

Jeszcze w tym tygodniu mają zapadać kolejne decyzje w sprawie znoszenia obostrzeń. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował na antenie Radia ZET, że wiele wskazuje na to, iż luzowanie będzie miało charakter regionalny. „Jeżeli porównujemy sytuację na Śląsku do Podkarpacia, to są to dwa różne światy pod względem epidemicznym” – powiedział.

Minister zdrowia poinformował, że prawdopodobnie pod koniec maja może zostać zniesiony obowiązek zasłaniania ust i nosa na świeżym powietrzu. Na przełomie maja i czerwca możemy spodziewać się również znoszenia obowiązujących obostrzeń. Co się zmieni w pierwszej kolejności?

Adam Niedzielski zaznaczył, że na początek mają zostać przywracane usługi. „Fryzjerzy, branża beauty, a potem handel wielkopowierzchniowy, sklepy budowlane, galerie, Gdzieś w perspektywie pojawiają się hotele, a na końcu prawdopodobnie restauracje, kluby fitness” – powiedział.

Jednocześnie minister zdrowia zaznaczył, że znacznie wcześniej mogą zostać otwarte ogródki restauracyjne. „Mówiąc o restauracjach, myślę o przestrzeniach wewnątrz, bo jak popatrzymy na inne kraje, to część z nich ogródki restauracyjne otwiera stosunkowo szybciej” – mówił.

Źr.: Radio ZET