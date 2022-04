Doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podoljak zabrał głos w sprawie ewentualnego spotkania Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina. Nie pozostawił w tej kwestii wątpliwości – odbędzie się ono dopiero po starciu ukraińskich i rosyjskich sił w Donbasie.

Od kilku dni służby alarmują o zbliżających się wielkich starciach w Donbasie. To właśnie tam Rosja chce teraz skupić swoją ofensywę, by wzmocnić swoją pozycję negocjacyjną. Doradca prezydenta Ukrainy Michajło Podoljak nie pozostawia wątpliwości – do spotkania przywódców państw dojdzie dopiero wtedy, kiedy znany będzie wynik tego starcia.

Podoljak, którego wypowiedź cytuje agencja Interfax-Ukraina jasno stwierdził, że spotkanie nie odbędzie się w najbliższym czasie. „Negocjacje między prezydentami Ukrainy i Rosji w sprawie budowy gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy odbędą się po starciu militarnym w Donbasie” – powiedział. „Powiedzieć, że spotkają się za tydzień, za dwa – tak się nie stanie. Ukraina jest już gotowa do wielkich bitew. Ukraina musi je wygrać, także w Donbasie” – dodał.

Doradca Wołodymyra Zełenskiego powiedział, że Ukraina po wygranej w Donbasie będzie miała „konkretną pozycję negocjacyjną, z którą może dyktować określone warunki”. „Potem spotkają się prezydenci. Może to potrwać dwa, trzy tygodnie” – mówił.

Podoljak: „Zrobimy wszystko, aby uzyskać bardzo silne gwarancje bezpieczeństwa”

Michajło Podoljak jasno stwierdził, że obecnie Ukraina walczy też o silne gwarancje bezpieczeństwa. „Chcę, aby wszyscy na Ukrainie zrozumieli: tak, jest ciężko. Każdego dnia tracimy ludzi i infrastrukturę. Płacimy bardzo wysoką cenę. Ale Rosja musi pozbyć się swoich imperialnych złudzeń. Ukraina jest dziś jedynym państwem na świecie, które do tego doprowadzi. A ile czasu to zajmie, nie ma znaczenia. Zrobimy wszystko, aby uzyskać, podkreślam, bardzo silne gwarancje bezpieczeństwa, aby na stałe zamknąć nasze granice przed imperialnymi ambicjami krajów takich jak Rosja” – powiedział.

Dodał także, że Ukraina już udowodniła, iż jest „jedynym krajem na świecie gotowym zapłacić każdą cenę za powrót świata do ideałów wolności”. „Nie mamy innego wyjścia. Irpień, Bucza… doszliśmy do ściany, musimy skończyć z takimi reżimami, czyli z Rosją” – mówił.

Źr.: Wprost