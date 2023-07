To nie czas na pięknoduchowstwo – przekonuje prof. Wojciech Sadurski. Prawnik uważa, że nie należy się powstrzymywać przed koalicją z Konfederacją, jeśli tylko tak będzie można odsunąć PiS od władzy. Jak zareagowała posłanka Lewicy?

Czy opozycja powinna wejść w koalicję z Konfederacją? W opinii coraz większej grupy przeciwników Prawa i Sprawiedliwości nie należy tego wykluczać. Takiego zdania jest m.in. sam prof. Wojciech Sadurski.

„Ponieważ to będą wybory o wszystko, wszystkie środki (poza bezprawnymi) są uzasadnione. Użyć kartę imigrancką by pokazać hipokryzję PiS? Jasne. Rozdawnictwo w odpowiedzi na ich kiełbasę? Anytime. Koalicja z Konfederacją? Zatkać nos – i trudno. To nie czas na pięknoduchowstwo” – napisał prawnik.

Ponieważ to będą wybory o wszystko, wszystkie środki (poza bezprawnymi) są uzasadnione. Użyć kartę imigrancką by pokazać hipokryzję PiS? Jasne. Rozdawnictwo w odpowiedzi na ich kiełbasę? Anytime. Koalicja z Konfederacją? Zatkać nos – i trudno. To nie czas na pięknoduchowstwo. — Wojciech Sadurski (@WojSadurski) July 10, 2023

Wpis Sadurskiego wywołał wiele komentarzy. Zdecydowanie odpowiedziała mu posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. „Spotkałam dzisiaj sympatyków Konfederacji, z którymi prof. Sadurski rekomenduje utworzyć rząd, na kontrze do obchodów rocznicy pogromu Żydów w Jedwabnem” – podkreśliła.

Na tym dyskusja nie skończyła się. Prof. Sadurski wyjaśnił, że nie chce odgryzać się politykom Lewicy za to, jak skomentowali jego wpis. „Jesteśmy po tej samej stronie. Dziś musimy jednak jasno określić: co jest największym złem?” – podkreślił.

Nie jestem po stronie, która kiedykolwiek zawrze rząd z Konfeferacją, Panie Profesorze. Proszę pamiętać, że walcząc zawzięcie ze złem, można nieopatrznie przejąć jego cechy, jeżeli nie postawi się sobie żadnych granic w tej walce.

1/2 — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica 🇵🇱🏳️‍🌈🇺🇦 (@AM_Zukowska) July 11, 2023

2/2 Odpowiadając na Pańskie pytanie: Większym złem od PiS-u jest Konfederacja, tylko nie miała jeszcze okazji rządzić. Danie jej w ręce cugli do tego kraju byłoby zaś złem najgorszym. Więc nie, nie jesteśmy po tej samej stronie co ludzie gotowi rządzić wspólnie z antysemitami. — Anna-Maria Żukowska 💁🏻‍♀️ #Lewica 🇵🇱🏳️‍🌈🇺🇦 (@AM_Zukowska) July 11, 2023