Ojciec znalazł ciała swoich martwych dzieci i ich ciężko ranną matkę. Rodzinna tragedia w miejscowości Kobyla Góra (woj. wielkopolskie) wstrząsnęła opinią publiczną w całym kraju. Na jaw wychodzą wstrząsające kulisy sprawy.

O zdarzeniu informowaliśmy w czwartek. Z ustaleń mediów wynika, że jeden z mieszkańców miejscowości Kobyla Góra po powrocie do domu zastał ciał swoich dwóch córek oraz ich ciężko ranną matkę. Mężczyzna natychmiast zadzwonił pod numer alarmowy, aby wezwać pomoc.

Służby, które pojawiły się na miejscu znalazły tam zwłoki dzieci w wieku 9 i 13 lat oraz ich matkę. Służby przeprowadziły resuscytację. Kobietę przetransportowano do szpitala śmigłowcem LPR.

Kobyla Góra: Nowe wiadomości na temat tragedii

„Gazecie Wyborczej” udało się ustalić, że śledczy podejrzewają, iż mamy do czynienia z próbą rozszerzonego samobójstwa, a konkretnie zabójstwem i nieudolną próbą samobójczą. – Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z podwójnym zabójstwem i nieudolną próbą samobójczą. Dzieci zabiła matka – mówi anonimowo informator dziennikarzy.

Wiadomo, że stan kobiety jest ciężki. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej w kaliskim szpitalu. Nieoficjalne ustalenia wskazują, że najmłodsza dziewczynka została uduszona. Starsza i jej matka miały rany cięte.

Prokuratura prowadzi postępowanie w kierunku podejrzenia popełnienia przestępstwa zabójstwa. W najbliższych dniach zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.