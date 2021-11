Kolejne badanie wskazuje na duży spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Według sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby zagłosować 30 procent badanych. W stosunku do badania z poprzedniego miesiąca jest to poważna strata.

Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Partia rządząca uzyskała 30 procent poparcia, co stanowi spadek aż o 6 punktów procentowych w stosunku do badania przeprowadzonego miesiąc temu. To już kolejny sondaż wskazujący na poważne problemy PiS.

Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą chciałoby zagłosować 21 procent respondentów. Trzecie miejsce z 13-procentowym poparciem należy do Polski 2050. Oba ugrupowania mają więc już większe poparcie, niż PiS.

Do Sejmu weszłyby jeszcze Lewica, która uzyskała 8-procentowe poparcie, Konfederacja z wynikiem 6 procent oraz balansujące na granicy progu wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe, na które zagłosowałoby 5 procent osób. Rośnie liczba osób niezdecydowanych. Aż 17 procent badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Czytaj także: Stanowski włożył kij w mrowisko. „Nie kumam po co się zajmować niezaszczepionymi”

Żr.: Rzeczpospolita