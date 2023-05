Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora – ten wpis na koncie Tomasza Lisa wywołał skandal. Zareagował m.in. wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. – Nie powinno być dla niego miejsca w życiu publicznym – przekonuje. Wkrótce otrzymał brutalną odpowiedź.

Na koncie Tomasza Lisa pojawiło się od poniedziałku wiele wpisów, wyrażających zaniepokojenie i niezadowolenie z decyzji Andrzeja Dudy. Prezydent ogłosił bowiem, że podpisze ustawę o powołaniu państwowej komisji ds. zbadania rosyjskich wpływów w Polsce w latach 2007-2022.

Wśród wpisów popularnego publicysty pojawił się także taki: „Znajdzie się komora dla Dudy i Kaczora”. Treść spotkała się z szeroką krytyką. Choć Lis usunął wpis, to swój komentarz do niego zamieścił wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

– Zupełnie poważnie: jeśli ktoś wzywa do wysyłania swoich przeciwników do komór gazowych, nie powinno być dla niego miejsca w życiu publicznym. Tomasza Lisa – i każdego, kto go usprawiedliwia – należy odtąd traktować tak jak „Jaszczura” Olszańskiego/Jabłonowskiego – napisał.

Wkrótce zareagował Lis. Publicysta dobitnie podkreślił, że nigdzie nie napisał o „gazowych komorach”. – Jakich gazowych , koleś? Chyba cię zupełnie pogięło w tym ordo iuris – odparł.

Jakich gazowych , koleś? Chyba cię zupełnie pogięło w tym ordo iuris.