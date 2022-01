Wiadomość, że profil Konfederacji na Facebooku został zbanowany rozniosła się szerokim echem w mediach. Wiele osób stanęło w obronie formacji. Tymczasem politycy Razem otwarcie popierają działania Facebooka.

O sprawie poinformował minister ds. cyfryzacji Janusz Cieszyński. „Otrzymałem informację o tym, że Meta (nowa nazwa właściciela Facebooka – red.) planuje dziś zdjąć fanpage Konfederacji. Możemy mieć różne poglądy, nie ma zgody na równych i równiejszych w sieci” – napisał.

Przeciw poczynaniom światowego giganta protestują nie tylko zwolennicy Konfederacji. Formację wsparł m.in. sekretarz stanu w KPRM Adam Andruszkiewicz. „Wolność słowa w Polsce jest fundamentem demokracji” – podkreślił.

Zablokowanie Konfederacji na Facebooku. Politycy Razem… popierają

Nie wszyscy jednak krytykują decyzję Facebooka. Ograniczenie Konfederacji poparli m.in. czołowi politycy Razem, będącej częścią klubu Lewicy w Sejmie.

„Potrzebujemy skutecznych narzędzi walki z dezinformacją i mową nienawiści, a Konfederacja specjalizuje się w obu. Dlatego powinna być izolowana przez siły demokratyczne” – uważa Maciej Konieczny.

Ale chlopcy z Konfederacji nie powinni akurat narzekać na dyktat pieniądza. W końcu 'tak działa wolny rynek’, 'chcącemu nie dzieje się krzywda’ i podobne bzdury, a w ogóle to kto im broni założyć własnego Fejsa” – dodaje poseł.

„Konfederacja to cynicy, mają w pogardzie życie ludzkie, a to, co robili, przyczyniło się do covidowej tragedii. Zdrowie publiczne trzeba chronić przed szkodliwą dezinformacją. Ale tym powinny zajmować się publiczne instytucje, pod kontrolą UE, a nie korpo-monopolista!” – oświadczył Adrian Zandberg.