Minister Łukasz Szumowski był gościem w programie „Jeden na Jeden” u Moniki Olejnik. Głównym tematem rozmowy był oczywiście koronawirus. Dziś rano minister zdrowia potwierdził 13 kolejnych zakażeń w naszym kraju.

13 nowych przypadków zarażenia koronawirusem potwierdziło dziś rano Ministerstwo Zdrowia. To największy przyrost do tej pory, ale wiele wskazuje na to, że najgorsze dopiero przed nami. Obecnie w naszym kraju mamy 44 przypadki koronawirusa.

Polski rząd wprowadza radykalne działania, by zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii. Już wcześniej wprowadzono kontrole sanitarne na granicach oraz zakazano imprez masowych. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrami poinformował o zamknięciu na dwa tygodnie wszystkich placówek oświatowych. Zamknięte zostały również kina czy muzea.

W programie „Jeden na Jeden” gościem Moniki Olejnik był dziś minister zdrowia Łukasz Szumowski. Podkreślił on, że największy przyrost zachorowań dopiero nas czeka. „44 osoby w Polsce. Przyrost jest taki, jak się spodziewaliśmy. Niedługo będziemy mieli 100 osób a za tydzień, może dłużej, dojdziemy do tysiąca. Największy przyrost zarażonych przewidujemy na koniec przyszłego tygodnia, ewentualnie początek następnego” – powiedział.

Minister o Kościele: „Apeluję, by korzystać z mszy w radio i telewizji”

Szef resortu zdrowia pytany był również o kwestię organizacji mszy świętych. Episkopat zaapelował niedawno, by w kościołach zwiększyć liczbę mszy. Łukasz Szumowski zaapelował, by osoby starsze skorzystały z możliwości uczestniczenia we mszy za pośrednictwem radia i telewizji. „Apeluję, by korzystać z formy mszy w radio i telewizji. W kościołach średnia wieku jest wyższa niż populacji. Komunię, co podkreślił abp Gądecki, można przyjąć duchowo” – mówił.

Minister zdrowia nie wyklucza jednak, że sytuacja może ulec zmianie. Podkreślił, że to czas rozwagi dla biskupów w Polsce. „Powinni pochylić się nad tą sytuacją. Wiem, że zalecono, by mszy było więcej, co ma pomóc w rozrzedzeniu społeczeństwa. Jeżeli to nie zadziała, będziemy musieli pomyśleć nad bardziej radykalnymi środkami” – powiedział.

Minister zapewnił ponadto, że w Polsce mamy wystarczającą ilość testów i sprzętu medycznego. „W Polsce mamy ponad 10 tysięcy respiratorów. Kupujemy ich jeszcze więcej, ale to towar, który państwa wyrywają sobie rękami i zębami” – mówił.

Czytaj także: 13 nowych przypadków koronawirusa w Polsce! W sumie już 44 zachorowania

Źr.: TVN24