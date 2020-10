We wtorek zmarła 19-letnia Wiktoria, u której potwierdzono zakażenie przez koronawirus. Dla rodziny to był jednak dopiero początek tragedii, bo kolejnego dnia zmarł jej 25-letni brat. Również on miał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. O sprawie poinformował lokalny portal ibytow.pl.

Informująca o tragedii redakcja portalu ibytow.pl podaje, że zmarła 19-latka była osobą niepełnosprawną. Była podopieczną Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie (woj. pomorskie), ale w ostatnim czasie przebywała w domu rodzinnym ze względu na chorobę. Gdy w związku z zakażeniem przez koroanwirus jej stan zdrowia pogorszył się, trafiła do szpitala w Kościerzynie. Zmarła we wtorek. – informuje portal.

Niestety to był dopiero początek rodzinnej tragedii. W czwartek okazało się, że w nocy zmarł również jej 25-letni brat, Wojtek, u którego także potwierdzono koronawirus. „Jak podkreślają jego znajomi, był osobą mocno wierzącą. Udzielał się w parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Stan jego zdrowia pogorszył się nagle, z godziny na godzinę. W nocy przegrał walkę o życie.” – czytamy na portalu ibytow.pl.

Koronawirus wymyka się spod kontroli

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 156 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Tym samym granica 20 tysięcy przypadków została przekroczona. Mamy również rekord zgonów – z powodu koronawirusa zmarło 301 osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 46 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 255 osób” – czytamy.

Ministerstwo Zdrowia skorygowało również raport dotyczący zgonów. „Informujemy o usunięciu przez WSSE we Wrocławiu 1 zgonu z dnia 24.10.2020 r. – odejmujemy go ze statystyk” – informuje resort.

Łącznie w naszym kraju wykryto 319 205 przypadków zakażenia koronawirusem. 5 149 osób nie żyje a 129 267 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. ibytow.pl