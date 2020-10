Niemal każdego dnia padają kolejne rekordy liczby zakażonych. Coraz częściej pojawia się zatem wątek dalszych obostrzeń. Wciąż nie wiadomo jednak, czy będzie to pełny lockdown podobny do tego, jaki wprowadzono wiosną. Rzecznik ministerstwa zdrowia Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z Radiem Plus przedstawił warunki, które muszą nastąpić, aby rząd zdecydował się na zamrożenie gospodarki.

Andrusiewicz pytany, czy nie zabraknie respiratorów zapewnił, że w szpitalu jest dodatkowy sprzęt, który czeka na pacjentów z koronawirusem. „Tu jest dostępnych blisko 1700 respiratorów. Ta baza jest cały czas budowana” – zapewnił rzecznik MZ. „Ten sprzęt musi ktoś obsługiwać, muszą być służby medyczne” – zastrzegł. „Naszą troską nie jest sam sprzęt, bo jego na pewno wystarczy, ale personel, który musi być przy tym sprzęcie, musi ten sprzęt obsługiwać. Teraz czynimy starania, by personel był dostępny” – dodał.

Będzie lockdown?

Rzecznik przyznał, że na razie trudno ocenić, czy protesty zwiększą liczbę zakażonych. „To jak zachowania międzyludzkie i to jak poszczególne wydarzenia wpłyną na postęp zakażeń, wiadomo jest w granicach 7 do 14 dni. (…) Realnie w przyszłym tygodniu możemy zaobserwować, czy coś w naszym kraju tąpnęło po tych wzmożonych kontaktach międzyludzkich” – przyznał.

Dopytywany o nowe restrykcje, przyznał, że należy się ich spodziewać, ale ich zakres zależy od rozwoju pandemii. „Trudno powiedzieć, czy to będzie lockdown, bo to będzie zależało od skali wzrostu, który zanotujemy dzisiejszego poranka. Na pewno jeżeli w najbliższych dniach będziemy obserwowali tę skalę wzrostów na poziomie 2,5 do 3 tys. zakażeń, to niestety można przewidywać, że do takiego lockdownu w krótkim a nie długim czasie może dojść” – powiedział Andrusiewicz.

Kolejny rekord zakażeń

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 20 156 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Tym samym granica 20 tysięcy przypadków została przekroczona. Mamy również rekord zgonów – z powodu koronawirusa zmarło 301 osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 46 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 255 osób” – czytamy.

Ministerstwo Zdrowia skorygowało również raport dotyczący zgonów. „Informujemy o usunięciu przez WSSE we Wrocławiu 1 zgonu z dnia 24.10.2020 r. – odejmujemy go ze statystyk” – informuje resort.

Łącznie w naszym kraju wykryto 319 205 przypadków zakażenia koronawirusem. 5 149 osób nie żyje a 129 267 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. Radio Plus; forsal.pl; wmeritum.pl