Polski naukowiec Maciej Tarkowski był w zespole badawczym, któremu udało się wyizolować włoski szczep koronawirusa. Umożliwi to rozpoznanie różnić między „włoską” i „chińską” wersją wirusa, co może znacznie pomóc w walce z chorobą.

Już w kilkunastu europejskich krajach wykryte zostały przypadki koronawirusa. Najwięcej jest ich oczywiście we Włoszech, gdzie potwierdzono 655 przypadków zarażeń. W wyniku zakażenia zmarło tam aż 17 osób. Łącznie na całym świecie liczba zarażonych zbliża się do 84 tysięcy.

W walkę z koronawirusem angażują się oczywiście służby medyczne, ale również naukowcy. We Włoszech naukowcy od niedzieli 16 lutego pracowali nad wyizolowaniem tamtejszego szczepu koronawirusa. Obecnie to właśnie on rozprzestrzenia się w Europie. Poinformował o tym prof. Massimo Galli, kierownik Instytutu Nauk Biomedycznych.

Jak poinformował prof. Galli, włoski szczep koronawirusa udało się wyizolować naukowcom z mediolańskiego szpitala Sacco, dokładniej zespołowi kierowanego przez prof. Claudię Balottę. W pracach zespołu brał udział między innymi Polak Maciej Tarkowski, a także Alessia Loi, Annalisa Bergna, Arianna Gabrieli oraz prof. Gianguglielmo Zehender.

Kierująca zespołem Claudia Balotta powiedziała, że na taką pracę była przygotowana od początku. „Byłam przygotowana, podobnie jak wszyscy ludzie, którzy ze mną współpracują, do pracy nad włoską odmianą wirusa. Stworzyliśmy izolację wirusową, rozpoczęliśmy pracę w niedzielę przy użyciu materiału biologicznego pierwszych trzech pacjentów, którzy przybyli z czerwonego obszaru wokół Codogno, bezpośrednio po ich hospitalizacji” – powiedziała.

Dodała również, że badanie pozwoli zrozumieć różnicę pomiędzy „włoską” a „chińską” wersją wirusa. W kolejnym kroku będzie można opracować odpowiednie przeciwciała i szczepionkę. „Tamten pochodzi z Chin, podczas gdy koronawirus, który wyizolowaliśmy u nas, rozprzestrzenia się wśród Włochów. Wartością dodaną naszego odkrycia jest to, że będziemy w stanie zidentyfikować różnice między nimi, co pozwoli nam ustalić swoją ścieżkę we Włoszech” – dodała.

Czytaj także: Szumowski reaguje na wpis Kidawy-Błońskiej. Chodzi o koronawirus

Źr.: Wprost