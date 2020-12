Politycy Konfederacji znani są ze sceptycznego podejścia do pandemii koronawirusa, a szczególnie do obostrzeń. Krytycznie odnoszą się także do szczepień przeciw Covid-19. Tymczasem Janusz Korwin-Mikke na łamach „Super Expressu” przyznał, że on w rzeczywistości nie jest antyszczepionkowcem.

„Nie jestem »anty-szczepionkowcem«. Jestem zaszczepiony (na ogół: pod przymusem, jako dziecko) na wiele chorób – i żyję. Gdy miałem wyjechać do Wietnamu też się zaszczepiłem (dobrowolnie). I żyję” – przekonuje tymczasem Janusz Korwin-Mikke na łamach „Super Expressu”.

Korwin-Mikke przeciwko przymusowi

Poseł przywołał przykłady nie tylko z polskiego podwórka. „W tej sprawie są politycy pryncypialni. Np. zmarły niedawno premier Indii nie mógł wjechać do większości krajów, bo kategorycznie odmawiał zaszczepienia się. To był prawdziwy anty-szczepionkowiec” – pisze Korwin-Mikke. „W Polsce cierpimy na manię pro-szczepionkową, a rząd i tak pomrukuje coś o przymusie szczepień”. – dodaje.

Czytaj także: Jakie będą przywileje dla zaszczepionych? Znamy listę

Polityk Konfederacji podkreśla jednak, że jest zagorzałym przeciwnikiem jakiegokolwiek przymusu. „Śp.prof.Milton Friedman, laureat Nobla, pisał zdecydowanie: »Gdy ktoś zmusza Cię do czegoś dla Twojego dobra – bierz nogi za pas i uciekaj!«” – zacytował Korwin-Mikke.

Nowe zakażenia

We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 914 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. To znaczący wzrost, ponieważ jeszcze wczoraj resort informował o ponad 3 tysiącach przypadków. W ciągu ostatniej doby zmarło 307 zakażonych osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 55 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 252 osoby” – czytamy.

Czytaj także: Skutki uboczne szczepień? Będzie fundusz do wypłacania odszkodowań

Łącznie w naszym kraju wykryto 1 268 634 przypadki zakażenia koronawirusem. 27 454 osoby nie żyją a 1 014 005 uznano za wyzdrowiałe.

Źr. dorzeczy.pl