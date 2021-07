Kwestia szczepień wokół COVID-19 wciąż budzi ogromne emocje. Kilka miesięcy temu głośno było między innymi o etycznych wątpliwościach wokół szczepionek firm AstraZeneca oraz Johnson & Johnson. Teraz głos w sprawie szczepień zabrał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia, w Polsce wykonano już ponad 30 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 14 milionów Polaków – są to osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionek firm BioNTech/Pfizer, Moderna lub AstraZeneca bądź jedną dawkę szczepionki Johnson & Johnson.

Kilka miesięcy temu w Kościele katolickim pojawiły się głosy mówiące o etycznych wątpliwościach w kwestii szczepień. Dotyczą one przede wszystkim szczepionek firm AstraZeneca oraz Johnson & Johnson, w produkcji których stosowane miały być komórki macierzyste.

Episkopat Polski długo nie zabierał głos w kwestii szczepień, mimo apelów rządzących, by poprzeć akcję. Teraz do sprawy odniósł się przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki. „Szczepienia przeciw COVID-19 są ważnym narzędziem ograniczania rozprzestrzeniania się zakażeń i przez bardzo wiele osób postrzegane są jako nadzieja na możliwość powrotu do normalnego funkcjonowania społeczeństw” – napisał w oświadczeniu.

Abp Gądecki podkreślił jednocześnie, że szczepienie nie jest obowiązkiem moralnym, a decyzja o szczepieniu „winna uwzględniać wymogi dobra wspólnego”. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski wyraźnie zaznaczył również, że szczepienie powinno być dobrowolne.

Żr.: TVP Info