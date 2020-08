W ciągu ostatniej doby w Polsce wykryto aż 809 zakażeń koronawirusem. Sytuacją w kraju zaniepokojony jest Władysław Kosiniak-Kamysz. – Grozi nam ogromne niebezpieczeństwo – podkreślił. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego zwrócił się do Polaków z apelem.

W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wykryciu 809 zakażeń koronawirusem. To najwyższy wynik od kiedy przeprowadzane są testy na SARS-CoV-2. Łączna liczba wykrytych zakażeń przekroczyła dzisiaj poziom 50 tysięcy (50 324).

Na najnowsze raporty z niepokojem patrzy Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL, który z wykształcenia jest lekarzem, zorganizował w piątek konferencję prasową w Krakowie, podczas której zwrócił się z apelem do Polaków.

– Chciałbym się zwrócić do wszystkich naszych rodaków. Często władza może nie chce albo nie ma odwagi wam powiedzieć, ale grozi nam ogromne niebezpieczeństwo, szczególnie w ten weekend – powiedział polityk.

– Wszyscy widzieliśmy w ostatnich dniach, ostatnich tygodniach zatłoczone plaże i kolejki na górskich szczytach. Niebezpieczeństwo nie minęło, grozi nam ogromne niebezpieczeństwo, nam wszystkim – dodał.

Kosiniak-Kamysz zwrócił się z prośbą do Polaków: Grozi nam kolejna fala epidemii

Lider PSL zaapelował do wszystkich Polaków o rozsądek. Jego zdaniem w najbliższym czasie należy unikać dużych skupisk ludzi. – Musimy sobie zdać sprawę, że w warunkach, kiedy jest tłum osób na plaży, to żadna maseczka nam nie pomoże – stwierdził.

– Zwracam się do was z ogromną prośbą o rozwagę, żebyśmy my sobie odpuścili, choć to będzie najpiękniejszy, najgorętszy ten weekend, spędzić go raczej na ogródkach działkowych, może w gronie rodzinnym, ale nie w skupiskach, gdzie grozi nam kolejna fala epidemii – zaapelował.

Szanowni, przed nami prawdopodobnie najgorętszy weekend wakacji. Wszyscy widzimy, że #koronawirus nie odpuszcza. Wcale nie jest bezpiecznie. Mamy rekordową liczbę przypadków. Proszę Was: jeśli na plaży, na szlaku jest tłok, odpuśćmy! Nie ryzykujmy, nie narażajmy siebie i innych. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 7, 2020

Kosiniak-Kamysz zdradził również, że zwrócił się z interpelacją do ministra zdrowia i szefa MEN. Polityk chce uzyskać informacje na temat przygotowań do kolejnej fali koronawirusa.

Źródło: Twitter, Facebook