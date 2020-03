Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie na antenie Polsatu usłyszał pytanie o wczorajsze nagranie Andrzeja Dudy w serwisie TikTok. Kandydat na prezydenta z ramienia Koalicji Polskiej krytycznie odniósł się filmiku. Stwierdził, że „to nie czas i miejsce na zabawy w internecie”.

Wczoraj prezydent Duda opublikował w serwisie TikTok krótkie nagranie skierowane do młodzieży. „Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie ale potrzebny jest też sport – e-sport. Zapraszamy was do turnieju #GrarantannaCup organizowanego wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji.” – mówił Andrzej Duda. Kosiniak-Kamysz odniósł się do sprawy dość krytycznie.

Lider Ludowców przyznał, że jego sztab również rozważał wykorzystanie tej platformy. „Planując kampanię, zastanawialiśmy się, czy zakładać konta na innych portalach społecznościowych. Ale jak wybuchła epidemia, to uznałem, że to nie czas i miejsce na zabawy w internecie, na takie filmiki.” – stwierdził Kosiniak-Kamysz na antenie Polsat News.

„Szczególnie to nie przystoi politykom kandydującym na prezydenta, bo sytuacja jest bardzo poważna. A o opinię zapytajmy dzieci, jak oceniają ten ruch pana prezydenta.” – podsumował Kosiniak-Kamysz.

Źr. dorzeczy.pl; polsatnews.pl