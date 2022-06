Obraziła wielodzietne rodziny? Słowa, które z mównicy sejmowej wygłosiła Katarzyna Kotula wstrząsnęły mediami. – To nie sztuka iść w ilość, ale sztuka iść w jakość – oświadczyła w stronę Tadeusza Cymańskiego, prywatnie ojca piątki dzieci. Reaguje Solidarna Polska.

Katarzyna Kotula wywołała burzę medialną swoimi słowami. Posłanka Lewicy uderzyła w Tadeusza Cymańskiego, przeciwnika aborcji, tłumacząc, że liczba dzieci nie powinna być priorytetem.

– To nie sztuka iść w ilość, ale sztuka iść w jakość – powiedziała z sejmowej mównicy. Jej wypowiedź oburzyła obóz rządzący i niektórych komentatorów. W sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy.

Skala obrzydliwości tej wypowiedzi poraża, to jest pogarda dla ojca i jego dzieci. Poseł Lewicy mówi do @CymanskiPL, ojca piątki dzieci; „To nie sztuka iść w ilość, sztuka iść w jakość”. Pani @AM_Zukowska, dlaczego takie wypowiedzi są u Was akceptowane? pic.twitter.com/vQgjtLoIqz