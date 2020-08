Kierunki informatyczne cieszyły się w tym roku największym zainteresowaniem wśród kandydatów na studia pierwszego stopnia na Politechnice Krakowskiej i AGH w pierwszej turze rekrutacji prowadzonej na tych uczelniach.

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka prasowa Politechniki Krakowskiej Małgorzata Syrda-Śliwa, o jedno miejsce na informatyce walczyło ponad 11 osób. Chętnych do studiowania tego kierunku na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji było 1 tys. 222.

Jeśli chodzi o zainteresowanie kandydatów wyrażone liczbą osób na miejsce, to w czołówce były także: informatyka stosowana na Wydziale Mechanicznym (9,2 kandydata na miejsce), odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki (8,6), automatyka i robotyka na Wydziale Mechanicznym (4,8), informatyka w inżynierii komputerowej na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (4,5), inżynieria medyczna (WM, 4,06), geoinformatyka (nowość na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki 3,7), architektura na Wydziale Architektury (3,2), gospodarka przestrzenna (kierunek międzywydziałowy, 2,9), matematyka stosowana (nowość na WIiT, 2,7).

Podczas pierwszej tury elektronicznej rekrutacji Politechnika Krakowska przyjęła 9 tys. 36 podań o przyjęcie na kierunek podstawowy na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia – o ponad 1100 więcej, niż przed rokiem.

W tym roku w ofercie Politechniki Krakowskiej jest 3301 miejsc na tym rodzaju studiów. Średnio o jedno miejsce aplikowało 2,74 kandydata.

Pierwsza tura rekrutacji w całości odbywała się zdalnie. Kandydaci zakwalifikowani do wpisu na listę studentów do 28 sierpnia mają czas na złożenie dokumentów (także odbywa się to drogą elektronicznie). Ostateczne ogłoszenie list przyjętych w I turze nastąpi 31 sierpnia.

Drugi nabór na PK rozpocznie się 24 sierpnia i potrwa do 10 września.

Podobnie jak na PK, także na Akademii Górniczo-Hutniczej najpopularniejsze były w tym roku kierunki informatyczne.

Pierwsze miejsce przypadło Informatyce – to kierunek prowadzony przez dwa wydziały: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji oraz Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. O przyjęcie na ten kierunek starało się 1289 osób.

Kolejne pod względem popularności były Informatyka i Systemy Inteligentne (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, 1027 kandydatów), a także Informatyka Stosowana (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, 757 chętnych).

„Łącznie na te trzy kierunki mieliśmy w tym roku ponad 3 tys. podań” – powiedziała PAP Natalia Bujak z biura prasowego AGH.

Pierwszą piątkę kierunków z największą liczbą podań zamykają Automatyka i Robotyka (WEAiIB, 740 chętnych) oraz Budownictwo (Wydział Górnictwa i Geoinżynierii 540 kandydatów).

Jeśli chodzi o kierunki z największą liczbą kandydatów na jedno miejsce, to w czołówce są: Informatyka i Systemy Inteligentne, gdzie o jedno miejsce walczy ponad 11 chętnych, Cyberbezpieczeństwo (WIEiT, ponad 8 kandydatów na miejsce), Nowoczesne Technologie w Kryminalistyce(WIEiT, Wydział Humanistyczny, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki ponad 7 chętnych) i Informatyka Stosowana (ponad 6 osób na miejsce).

Rekrutacja na AGH prowadzona jest w formie elektronicznej. Obecnie zakończyła się pierwsza jej tura. Planowane są jeszcze trzy. Najbliższa rozpocznie się w piątek.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Małgorzata Wosion-Czoba