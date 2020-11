Wśród ofert bankowych mamy do czynienia z wieloma produktami finansowymi, które mogą różnić się od siebie pod względem warunków. Przykładowo, kredyt celowy hipoteczny udzielany jest wyłącznie na konkretne cele związane z nieruchomościami, np. na zakup mieszkania.

Zupełnie inaczej sytuacja przedstawia się, gdy chcemy wziąć kredyt gotówkowy na Totalmoney. Jest to kredyt na dowolny cel, z którego środki możemy wydać na co tylko chcemy bez konieczności ujawniania ich bankom. Na co można wydać gotówkę z takiego zobowiązania?

Kredyt na dowolny cel

Kredyt gotówkowy na dowolny cel udzielany jest wszystkim, którzy potrzebują dodatkowych środków i posiadają zdolność kredytową. Takie zobowiązanie zdecydowanie różni się od kredytów celowych, które — jak wskazuje nazwa — przyznawane są na konkretny cel. W zależności od kwoty, jaką otrzymamy od banku, gotówkę z kredytu gotówkowego możemy przeznaczyć na różne wydatki. Przykładowo, jest to doskonały sposób na pozyskanie środków na zakup sprzętu, wymarzony urlop, remont mieszkania, wyposażenie domu, rozwój firmy i wiele innych. Tylko od nas zależy, na co przeznaczymy środki z kredytu. Kredyt na dowolny cel to doskonały sposób na zmniejszenie ilości formalności, jeśli chcemy wnioskować o niewysoką kwotę, np. 5000 zł. Bardzo często takie zobowiązania są udzielane także w przypadku chęci zakupu sprzętu AGD czy RTV w sklepach. Wówczas bank przyznaje nam kredyt na raty, pokrywa wydatki związane z transakcją, a nam zostaje do spłaty jedynie kwota, którą zaciągnęliśmy.

Jak znaleźć tani kredyt na dowolny cel?

Czy kredyt gotówkowy na dowolny cel musi być drogi? Bardzo często obawiamy się, że wnioskując o kredyt na raty, będziemy musieli pokryć wysokie koszty. Nie jest to jednak konieczne, jeśli podejdziemy do sprawy rozsądnie i porównamy dostępne oferty. Przykładowo, w przypadku zakupów na raty w sklepach, banki udzielają kredytów nawet z 0% oprocentowaniem. Dzięki temu nie wydajemy zbyt dużo i nie zaburzamy naszego budżetu, a w łatwy sposób możemy pozyskać potrzebne dobra.

Przeglądając najnowsze oferty, warto zwrócić uwagę nie tylko na wysokość oprocentowania, ale przede wszystkim na to, ile wynosi RRSO. To właśnie ten wskaźnik świadczy o tym, czy tani kredyt na dowolny cel jest dostępny. RRSO (czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania) zawiera wszystkie opłaty związane z kredytowaniem, w tym prowizje, marże, oprocentowanie i inne. Szukając kredytu z niskim RRSO, możemy mieć pewność, że będzie on tani i opłacalny.

Kredyt na dowolny cel kalkulator

Dodatkowo, jeśli chcemy wziąć tani kredyt na dowolny cel, możemy porównać wszystkie koszty w kalkulatorze. Takie narzędzie pomoże nam wyliczyć, ile dokładnie będziemy płacić w związku z zaciągnięciem konkretnej kwoty na ustalony okres. Dodatkowo, wskaże nam dostępne oferty banków wraz ze szczegółowymi informacjami odnośnie do warunków.

Kredyt na dowolny cel porównanie ofert

Aby zaciągnąć tani kredyt na dowolny cel, warto porównać dostępne na rynku oferty. Dzięki temu znajdziemy taką, która będzie dopasowana do naszych możliwości finansowych. Sprawdźmy, jak obecnie przedstawiają się warunki takich zobowiązań w poszczególnych polskich bankach przy kwocie 20 tys. zł.

Kredyt na dowolny cel PKO BP

W PKO Banku Polskim zaciągniemy kredyt na dowolny cel w kwocie 20 tys. zł. na 48 miesięcy, zyskując miesięczną ratę na poziomie 565,56 zł. Taka oferta zawiera oprocentowanie w wysokości 7,20% i RRSO wynoszące 17,09%. W PKO musimy zapłacić również jednorazową prowizję za udzielenie kredytu, która wynosi 14,99% wartości. Całkowita kwota do spłaty w tym przypadku do 27 146,73 zł.

Nest Bank kredyt na dowolny cel

W Nest Banku możemy wziąć kredyt na dowolny cel bez wychodzenia z domu, składając wniosek online. Bank przygotował dla nowych klientów Kredyt Nest Gotówka aż do 50 tys. zł. na 60 miesięcy. Wnioskowanie online jest łatwe i wygodne, a kredytobiorca musi jedynie potwierdzić swoją tożsamość i udostępnić wyciągi z konta. Oprocentowanie wynosi 0%, a RRSO 14,2%.

Kredyt na dowolny cel ING

W ING Banku Śląskim weźmiemy kredyt 20 tys. zł. na 48 miesięcy z RRSO 13,47% i oprocentowanie 7,20%. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 10,99%, a miesięczna rata 533,62 zł. Całkowita kwota do zapłaty to 25 613,65 zł.

Kredyt na dowolny cel mBank

W mBanku możemy skorzystać z jesiennej promocji, dzięki której obniżamy wysokość prowizji za udzielenie zobowiązania. Kredyt gotówkowy udzielany jest na dowolny cel przez internet. Biorąc 20 tys. zł., zapłacimy miesięczną ratę w wysokości 616 zł. Kredyt jest oprocentowany według stawki 7,20%. RRSO przy kwocie 20 tys., wynosi 22,64%, a całkowita kwota do spłaty to 27 946,70 zł.

Alior Bank kredyt na dowolny cel

W Alior Banku zaciągniemy kredyt przez internet w oprocentowaniem 7,19% i RRSO na poziomie 9,36%. Obecnie jest to najbardziej opłacalna oferta na rynku bankowych. Pożyczając 20 tys.zł, zapłacimy jedynie 23 880,57 zł całkowitego kosztu. Miesięczna rata wynosi 497,51 zł, a prowizja to 3,50%.

materiał partnera