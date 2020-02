Wiele wskazuje na to, że Kristofer Hivju dołączy do obsady serialu „Wiedźmin” w drugim sezonie. Informację w tej sprawie przekazał serwis RedanianIntelligence.com. Aktor znany jest szeroko głównie z roli Tormunda w „Grze o Tron”.

Kristofer Hivju to zdecydowanie jeden z tych aktorów, których fani pokochali za rolę w „Grze o Tron”. Aktor stworzył tam prostoduszną, ale też niezwykle odważną postać Tormunda. Z informacji serwisu RedanianIntelligence.com wynika, że teraz Hivju ma pojawić się w drugim sezonie serialu „Wiedźmin”.

Kristofer Hivju ma wcielić się w postać Nivellena – dziecka przeklętego przez kapłankę Coram Agh Tera. Z grubszego chłopca zamieniła go ona w kosmatą bestię. Postać jest opisywana jako charyzmatyczny mężczyzna obdarzony poczuciem humoru.

Jeśli informacje o zaangażowaniu aktora się potwierdzą, ma on pojawić się jedynie w pilotowym odcinku drugiego sezonu produkcji. Zdjęcia do niej rozpoczęły się 17 lutego i planowo mają trwać do 14 sierpnia. Data premiery w serwisie Netflix nie jest jeszcze znana, ale serial nie pojawi się na platformie wcześniej niż w 2021 roku.

Źr.: TVP Info