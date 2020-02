Netflix już po raz kolejny przygotował niespodziankę dla fanów. Na swojej stronie internetowej udostępnił film, który mogą zobaczyć wszyscy – bez konieczności rejestracji i podawania danych karty kredytowej.

Wygląda na to, że Netflix chce aktywnie pozyskiwać nowych klientów. Chce zrobić to prezentując jedną z produkcji, którą można zobaczyć na platformię. Film „Do wszystkich chłopców, których kochałam”, został udostępniony na stronie internetowej serwisu. Co istotne, obejrzeć go może każdy, bez konieczności rejestracji i podawania danych karty kredytowej.

Produkcja to adaptacja młodzieżowej powieści autorstwa Jenny Han. To historia Lary Jean Song Covey, która w sekrecie pisała listy miłosne do pięciu chłopców, w których była zakochana. W zaskakujący sposób wszystkie listy trafiają do adresatów, co wywraca życie dziewczyny do góry nogami.

Co zrobić, aby obejrzeć film? Na stronie internetowej Netflixa trzeba zjechać niżej i znaleźć informację „Zacznij oglądać teraz bez rejestracji”. Następnie trzeba wybrać opcję „Oglądaj teraz” i wówczas każdy zostanie przeniesiony na stronę, gdzie produkcję będzie można zobaczyć za darmo.

Uwaga! Jak podaje Variety, darmowy film ma być dostępny tylko do 9 marca.

Czytaj także: Zamknęła usta wszystkim. Billie Eilish pokazała piosenkę do nowego „Bonda” [WIDEO]

Źr.: Netflix, YouTube/Netflix Polska