Kiedy w sieci pojawiła się informacja, że to Billie Eilish stworzy piosenkę do najnowszego filmu o Jamesie Bondzie, internauci byli podzieleni. 18-latka zamknęła wszystkim usta pokazując utwór „No Time To Die”, który z pewnością dołączy do największych hitów.

„No Time To Die” (polski tytuł to „Nie czas umierać”) to najnowszy film o przygodach Agenta 007. To jednocześnie ostatnia produkcja, w której w rolę Jamesa Bonda wciela się Daniel Craig. Hit swoją polską premierę będzie miał już 3 kwietnia 2020 roku.

Z kolejnymi filmami o Bondzie wiążą się nie tylko kolejni aktorzy czy twórcy, ale również piosenki. Regularnie stają się one światowymi hitami i sięgają po najważniejsze nagrody filmowe i muzyczne. W tym roku główną piosenkę do filmu miała napisać Billie Eilish.

Informacja o tym, że 18-letnia artystka wykona tytułową piosenkę, pojawiła się w sieci już jakiś czas temu. Wówczas podzieliła ona internautów, część z nich uważała, że to doskonały wybór, inni, że młoda Amerykanka nie podoła wyzwaniu. Wydaje się, że teraz 18-latka zamknęła wszystkim usta.

W nocy polskiego czasu w sieci pojawiła się piosenka „No Time To Die” w wykonaniu Billie Eilish, która będzie promowała najnowszą produkcję o Jamesie Bondzie. Utwór błyskawicznie stał się hitem a internauci nie kryją zachwytu nad klimatem, jaki udało się stworzyć artystce.

Piosenki można posłuchać poniżej.

Czytaj także: Dostał Oscara i… poszedł na burgera. Zdjęcie zachwyciło internautów [FOTO]

Źr.: YouTube/Billie Eilish