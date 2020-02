Zespół ABBA obrósł legendą w latach 70. i 80. i jeszcze do niedawna raczej niewielu spodziewało się ich powrotu na scenę. Tymczasem muzycy postanowili zaskoczyć i zapewnili, że jeszcze w tym roku ich fani usłyszą zupełnie nowe kompozycje słynnej grupy.

Muzycy zespołu ABBA zakończyli wspólną działalność artystyczną 38 lat temu. Jak się okazuje, nawet po tak długim czasie możliwy jest wspólny powrót na scenę. Zespół nie zamierza jednak ograniczać się do prezentowania na koncertach słynnych utworów z przeszłości, które podbijały listy przebojów.

Powrót grupy ABBA to także zupełnie nowe utwory, nad którymi grupa już teraz pracuje. „Nowe piosenki opublikujemy w tym roku. Myślę, że pod koniec lata. Gdybym to ja decydował, byłby to wrzesień i taki mamy cel.” – mówi Benny Andersson, współtwórca zespołu, cytowany przez TVN24.

Już od kilku lat spekulowano o możliwym powrocie legendarnej grupy. „Weszli pewnego dnia do studia i okazało się, że powrócił sentyment, że można zrobić coś jeszcze.” – uważa Marzena Tarka, autorka książki „ABBA. Fenomen i legenda”, cytowana przez TVN24. „Benny Andersson i Bjorn Ulvaeus cały czas zaznaczali, że zachowają ducha zespołu i będą wspaniałe głosy obu pań Agnethy i Fridy.” – zapewnia Tarka, która zna muzyków osobiście.

Muzycy zespołu ABBA zakończyli działalność w 1982 r. Jeszcze wtedy planowali wydanie kolejnej płyty, ale ich historia potoczyła się inaczej.

Źr. tvn24.pl