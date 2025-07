Nowe informacje o sytuacji na granicy polsko-niemieckiej. Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak odniósł się do możliwości zniesienia kontroli granicznych przez naszych zachodnich sąsiadów.

Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej w ostatnich tygodniach wymagała ściągnięcia dodatkowych sił do kontroli. Wszystko przez nagłaśniane w mediach przypadki przekraczania granicy przez nielegalnych imigrantów oraz „zawrócenia” migrantów przez niemieckie służby.

Sytuacja na granicy polsko-niemieckiej. Ważny komunikat szefa MSWiA

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował w środę, że sytuacja jest pod kontrolą, a Polska przygotowana na różne warianty postępowania Berlina. – Dziś Niemcy prowadzą swoje kontrole, my prowadzimy swoje kontrole, ten system jest po prostu skuteczny – podkreślił na konferencji prasowej.

– Tak, jak mówiliśmy, jeżeli Niemcy zniosą swoje kontrole na granicy wewnętrznej, to i my będziemy do tego gotowi, na razie jesteśmy w trzeciej dobie działania i oceniamy skuteczność po stronie polskiej – dodał.

Do sytuacji na granicy z Niemcami odniósł się, także w środę, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. – Polskie państwo działa skutecznie, granice polskie są skutecznie chronione przez służby mundurowe, przez Straż Graniczną, wojsko, policję, przez te służby, które są powołane i uprawnione do ochrony granic państwowych, do zadbania o bezpieczeństwo na terytorium naszej ojczyzny – zapewnił.

Kilkudziesięciu strażników granicznych z Podkarpacia uczestniczy w działaniach związanych z tymczasowym przywróceniem kontroli na granicy z Niemcami 🇩🇪.



Funkcjonariusze #BieszczadzkiOddziałSG wyjechali z Przemyśla 6 lipca, by już od następnego dnia czynnie uczestniczyć w… pic.twitter.com/n7tuDB6dNS — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) July 9, 2025

– I wywiązują się z tej powierzonej przez państwo funkcji w bardzo godny, dobry, profesjonalny sposób – dodał Kosiniak-Kamysz.

