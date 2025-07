Archeolodzy związani z Wydziałem Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dokonali niezwykłego odkrycia na ternie Wielkopolski. Oficjalnie poinformowali, że znaleźli „polskie piramidy”, czy olbrzymie megality mające co najmniej 5 tys. lat.

Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego odsłonili ziemne nasypy, które według analizy archeologicznej powstały ponad 5,5 tys. lat temu – poinformowała organizacja za pośrednictwem Faceboka.

Odkrycia dokonano na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. Dezyderego Chłapowskiego. „Są to długie grobowce ziemne zbudowane 5,5 tys lat temu (!) przez ludność kultury pucharów lejkowatych (schyłek epoki kamienia/neolit)” – wyjaśniają badacze. Ich długość osiąga nawet kilkadziesiąt metrów.

Odkryte grobowce to tzw. megality, zwane też grobowcami typu kujawskiego. Potoczną nazwą stosowaną w odniesieniu do nich są „polskie piramidy” lub „łoża olbrzymów”. To drugi taki przypadek na terenie Wielkopolski.

Miejsce pozostaje na ten moment niedostępne dla osób spoza kręgu badawczego. Dopiero po zakończeniu prac wykopaliskowych zostanie podjęta decyzja, czy może zostać udostępnione dla zwiedzających.

