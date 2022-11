Obchodzenie Halloween w nocy z 31 października na 1 listopada jest w Polsce coraz popularniejsze. Stanowczo sprzeciwia się temu Kościół katolicki. Ks. dr hab. Robert Skrzyczał w rozmowie z portalem dziendobry.tvn.pl wprost mówi, że kostiumy, jakie zakładane są przy okazji Halloween, przywodzą na myśl „upiorne przebrania potępieńców”.

Halloween, które jest niezwykle popularne między innymi w Stanach Zjednoczonych, dotarło również do Polski. Jeszcze kilka lat temu obchodzone było w naszym kraju sporadycznie, dziś wygląda to nieco inaczej. Nie brakuje imprez, między innymi w klubach czy domach, w którym ludzie przebrani są między innymi za postaci z horrorów.

Obchodom tym stanowczo sprzeciwia się Kościół katolicki. „Sama atmosfera Halloween bliższa jest naszym wyobrażeniom piekła niż nieba. Bo czy wyobrażamy sobie niebo jako miejsce, po którym hasają diabełki, potwory, kościotrupy i czarownice? A jeżeli nie, to po co bawić się w piekło? Czy zabawa w potępienie i przebieranie się za przyjaciół szatana jest miła Chrystusowi?” – czytamy na portalu Niedziela.pl.

Ksiądz przestrzega przed obchodami Halloween

W rozmowie z portalem dziendobry.tvn.pl, na temat Halloween wypowiedział się ks. dr hab. Robert Skrzypczak. Duchowny stwierdził, że święto to „sięga korzeniami do pogaństwa, gdzie nie ma osobowego Boga, tylko tajemne duchowe siły mające związek z magią, fatum i śmiercią jako ślepym przeznaczeniem”. Zdaniem kapłana, Halloween próbuje „zagospodarować lęk przed śmiercią”, podczas gdy dla chrześcijan jest ona „wzniosłym misterium, przejściem do życia wiecznego lub udręki”, więc odnoszą się do niej z szacunkiem.

Ks. Skrzypczak odniósł się też do strojów, które – jego zdaniem – przypominają „upiorne przebrania potępieńców”. „Człowiek przecież może na wieki pozbawić się życia wiecznego, możliwości oglądania kochającego Boga twarzą w twarz, i to właśnie zostaje zbanalizowane. Potępieńcy są traktowani jak nasze gadżety, zabawki, przypadkowi partnerzy do dobrej zabawy, z którymi można zatańczyć, zjeść, napić się i przebrać w ich stroje” – powiedział.

Czytaj także: Zginęło co najmniej 130 osób. Tuż przed katastrofą nagrano coś dziwnego na moście [WIDEO]

Źr.: Niedziela.pl, dziendobry.tvn.pl