Ministerstwo Zdrowia podało dane dotyczące skuteczności szczepionek przeciwko Covid-19. Wskazano, która z nich najlepiej chroni zarówno przed hospitalizacją, jak i zgonem z powodu zakażenia.

Ministerstwo Zdrowia wydało niedawno komunikat, w którym podano, ile osób zmarło na Covi-19 pomimo zaszczepienia specjalnym preparatem. Okazuje się, że ta liczba jest stosunkowo niewielka. „Wśród wszystkich zgonów osób zakażonych koronawirusem 3,51 proc. stanowiły osoby zaszczepione. Zgony nie są związane ze szczepieniem” – podał resort.

Ministerstwo informuje również, w jakim stopniu szczepionki chronią przez hospitalizacją i zgonem z powodu zakażenia Covid-19. W zestawieniu nie ujęto trzeciej, przypominającej dawki, a wyniki kształtują się następująco.

Ochrona przed hospitalizacją kształtuje się następująco: Pfizer 95-99%, Moderna 95-99%, Astra Zeneca 90-99%. W przypadku ochrony przed zgonem dane przedstawiają się z kolei w taki sposób: Pfizer 90-99%, Astra Zeneca 90-99%, Moderna – brak danych.

Kolejne zestawienie to ochrona przed zakażeniem. W tym przypadku najwyższą skutecznością może wykazać się Pfizer (75-85%). Jeżeli chodzi o Astrę Zenecę wyniki przedstawiają się 60-70%. Co do Moderny, to podobnie jak we wcześniejszej analizie, na ten moment nie ma takich danych.

„Szczepionki Pfizera i Moderny są nowoczesne, o bardzo wysokiej skuteczności i bardzo niskim ryzyku powikłań. Szczepionka firmy AstraZeneca jest produkowana we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim, opiera się na niereplikatywnym wektorze adenowirusowym. W tym przypadku mamy adenowirusa szympansów, do którego został włączony fragment materiału genetycznego koronawirusa, odpowiedzialny wyłącznie za syntezę tego konkretnego białka. Z racji tego, że mamy do czynienia z adenowirusem szympansów on nie będzie się replikował w naszych komórkach” – powiedział w rozmowie z WP abcZdrowie wirusolog dr hab. Tomasz Dzieciątkowski.