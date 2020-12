Zakończył się krótki sojusz Polskiego Stronnictwa Ludowego i ruchu Kukiz’15. W ubiegłym tygodniu Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował nowe logo Koalicji Polskiej. Dziś gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM był Paweł Kukiz, który nie pozostawił na Ludowcach suchej nitki.

W ubiegłym tygodniu Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował nowe logo Koalicji Polskiej. „Startujemy z nowym wizerunkiem. Nowe logo oparte jest o kod kreskowy symbolizujący patriotyzm gospodarczy. Koalicja Polska to nowoczesny patriotyzm, konserwatyzm, to nowoczesna Polska, to postawienie na ludzi, którzy tworzą miejsca pracy, dają pracę tym, którzy ciężko pracują, płacą podatki. Którzy nie oczekują, że państwo za nich załatwi wszystko. Sami biorą sprawy w swoje ręce i dzisiaj potrzeba ich docenienia” – pojawił.

Nowe otwarcie to jednak nie wszystko. W ostatnich czasach coraz głośniej słychać pogłoski mówiące o tym, że Polskie Stronnictwo Ludowe mogłoby wejść w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. Ludowcy mieliby być swojego rodzaju „straszakiem” na Solidarną Polskę. Zbigniew Ziobro i jego posłowie już kilkukrotnie w ostatnim czasie sprzeciwili się Jarosławowi Kaczyńskiemu i Mateuszowi Morawieckiemu, krytykując między innymi słynną „piątkę dla zwierząt” czy ostatnie ustalenia szczytu Unii Europejskiej.

O komentarz w tej sprawie został poproszony Paweł Kukiz, który był gościem Roberta Mazurka na antenie RMF FM. Odpowiedź polityka w tej sprawie była krótka i dosadna. „W tym nowym logo pokazali, że oni są właściwie kodem kreskowym, więc do kupienia w każdej chwili przez każdego” – powiedział.

Źr.: RMF FM