Grzegorz Schetyna uważa, że opozycja powinna zastanowić się, jak skorzystać z wielkiego doświadczenia Donalda Tuska. – Jest kojarzony w Polsce z 2007 rokiem i 2011, ze zwycięskich wyborów dla PO. To warto wykorzystać – powiedział były szef PO w Radiu Wrocław.

Już w styczniu poznamy nową deklarację ideową Platformy Obywatelskiej. Plany komentował były szef PO Grzegorz Schetyna. Polityk przekonuje, że deklaracja nie jest jedynym wyzwaniem stojącym przed partią.

– To ani sprint, ani maraton. Trzeba dobiec, dobrze trafić i dobrze znaleźć partnerów do zrobienia projektu politycznego. (…) Praca nad deklaracją ideową to jest jedno, a drugie – odniesienie, napisanie, zbudowanie mapy politycznej demokratycznej opozycji – powiedział w Radiu Wrocław.

Były szef PO uważa, że obecna opozycja mogłaby skorzystać z doświadczenia Donalda Tuska. Schetyna przypomina, że jest on szefem Europejskiej Partii Ludowej, wcześniej piastował funkcję szefa Rady Europejskiej i premiera. Stąd też rozumie politykę krajową i zagraniczną.

– Rozumie politykę krajową jak mało kto. Jest pytanie o jego aktywności międzynarodowe, zagraniczne, w jaki sposób można skorzystać z jego wiedzy doświadczenia- powiedział.

W opinii Schetyny postać Tuska budzi pozytywne skojarzenia. – On jednak jest kojarzony w Polsce z 2007 rokiem i 2011, ze zwycięskich wyborów dla PO. To warto wykorzystać – podkreślił były szef PO.

– To jest zadanie dla obecnej opozycji: jak skorzystać z doświadczenia, z charyzmy Tuska, z jego historii zwycięstw i jak je sensownie implementować w mapę polityczną Polski 2020-2023. To jest wielkie wyzwanie dla polskiej polityki. To oczywiste – dodał.