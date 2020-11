Po wczorajszych rozmowach z liderami PSL, Paweł Kukiz ogłosił, że jego ugrupowanie rozstaje się z Koalicją Polską. Powstanie osobne koło w Sejmie. Jak się jednak okazuje, bardzo możliwe, że nie wszyscy posłowie Kukz’15 pójdą za swoim liderem. Pojawia się co najmniej jedno nazwisko, które staje pod znakiem zapytania.

Informacja o zakończeniu współpracy pomiędzy Kukiz’15 a PSL pojawiła się w czwartek po południu. O wykluczeniu Kukiz’15 ze współpracy podjęła rada naczelna PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że koalicja została rozwiązania z powodu zbyt głębokich różnic ws. podejścia do Unii Europejskiej.

Radio RMF FM informuje, że niekoniecznie wszyscy posłowie odejdą razem z liderem Kukiz’15. Z ustaleń rozgłośni wynika, że wciąż decyzji nie podjęła Agnieszka Ścigaj, jedna z założycielek ugrupowania przed kilku laty. Teraz waha się między pozostaniem w klubie ludowców a byciem posłanką niezrzeszoną.

To ona jako jedyna z tej formacji zagłosowała przeciwko projektowi uchowały wspierającej rząd we wniesieniu weta wobec unijnego budżetu. Za uchwałą głosowali za to posłowie: Kukiz, Sachajko, Tyszka, Szramka, Żuk – to oni mają utworzyć nowe koło. Nawet Paweł Kukiz pytany o sprawę w czwartek nie był pewny, bo wprost stwierdził, że „trudno powiedzieć”, czy Ścigaj dołączy do nowego koła.

Kukiz krytycznie o decyzji PSL

W mediach społecznościowych Paweł Kukiz opublikował oświadczenie. Wynika z niego, że kwestie związane z UE nie znajdowały się w grupie wspólnych postulatów objętych porozumieniem Koalicji Polskiej. „Porozumienie, które jako Kukiz’15 podpisaliśmy z Polskim Stronnictwem Ludowym w sierpniu 2019 r. dotyczyło realizacji postulatów programowych podzielonych na trzy pakiety” – czytamy.

„Pakiet obywatelski zawierał postulaty dotyczące ordynacji mieszanej i powołania sędziów pokoju. Pakiet gospodarczy wprowadzenia emerytury bez podatku i dobrowolnego ZUS-u. A pakiet antykorupcyjny dotyczył wyeliminowania z życia publicznego osób skazanych za korupcję. Porozumienie programowe nie dotyczyło miejsca Polski w Unii Europejskiej” – oświadczył Kukiz.

„Niestety Polskie Stronnictwo Ludowe postanowiło wykorzystać głosowanie posłów Kukiz’15 w sprawie uchwały dotyczącej negocjacji budżetowych w Unii Europejskiej jako pretekst do wyrzucenia Kukiz’15 z Koalicji Polskiej. Stało się tak, pomimo tego, że kwestie dotyczące pozycji Polski w Unii Europejskiej nie były przedmiotem porozumienia programowego, ani dyscypliny klubowej” – podkreśla Kukiz’15.

