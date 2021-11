Jakub Kulesza na antenie Polsat News bardzo krytycznie odniósł się do wypowiedzi i działań Adama Niedzielskiego. Poseł Konfederacji stwierdził nawet, że minister zdrowia „powinien pójść siedzieć”.

Kulesza krytycznie wypowiedział się na temat działań podejmowanych przez rządy niektórych państw. „Takie kraje jak Australia wykluczyły się z grona państw cywilizowanych wprowadzając przymus szczepień, kary za ich brak, areszty domowe i tak dalej. To nie są rozwiązania, ani które należą do sfery cywilizacji, ani które są skuteczne” – mówił.

„Przykładem jest Portugalia, która ma najwyższy poziom wyszczepienia, a pomimo to i tak boryka się z epidemią wirusa SARS-CoV-2. A właśnie zrezygnowała z paszportów covidowych. Można powiedzieć, że wy jesteście 100 lat za rzekomo cywilizowanymi krajami” – kontynuował Kulesza.

Kulesza twierdzi, że Niedzielski „powinien pójść siedzieć”

Poseł Konfederacji odniósł się również do niedawnej wypowiedzi ministra Niedzielskiego, który przyznał, że obostrzenia są mało skuteczne przy ograniczaniu pandemii koronawirusa.

„Minister Niedzielski po roku obudził się, że obostrzenia nie działają. Gdyby posłuchał Konfederacji, która rok temu mówiła, że lockdown, zamykanie lasów, zamykanie restauracji, niszczenie całego życia społeczno-gospodarczego nie ma sensu, to dzisiaj być może nie borykalibyśmy się z recesją, ogromną inflacją, problemami gospodarczymi, brakiem pracy dla wielu Polaków, zwolnieniami, szalejącymi cenami” – mówił Kulesza.

„Najważniejsze są kłamstwa ministra Niedzielskiego. Ministerstwo Zdrowia wydało niesamowite pieniądze na kampanię, mówiąc, że spośród umierających na COVID-19 jest tylko 1 proc. zaszczepionych. Prawda jest taka, że obecnie jest to już ponad 30 procent, a w grupie zarażonych to ponad 40 procent. Za same te kłamstwa minister Niedzielski powinien pójść siedzieć” – powiedział Kulesza.

Źr. dorzeczy.pl