Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji, skomentował słowa polskiego prezydenta Andrzeja Dudy. Ten w jednej z wypowiedzi nawiązał do sytuacji Ukrainy w obliczu wojny z Rosją.

Andrzej Duda, który całkiem niedawno podpisał ustawy upoważniające go do ratyfikacji akcesji Szwecji i Finlandii do NATO, przyznał, że „Ukraina zwycieży” w wojnie z Rosją.

– Wierzę w to, że dzięki temu wolny świat zwycięży, a w efekcie zwycięży także i Ukraina, obroni się przed Rosją i że będziemy mogli w spokoju i pokoju dalej się rozwijać i żyć – powiedział polski prezydent.

Jego słowa dotarły do szefa rosyjskiego MSZ, Siergieja Ławrowa, który postanowił je skomentować. Jego wypowiedź cytują dziś w zasadzie wszystkie polskie media.

Ławrow odpowiada Andrzejowi Dudzie

Ławrow udzielił komentarza rosyjskiej agencji TASS. Podczas wypowiedzi przyznał, że państwa zachodnie, które sprzeciwiają się Rosji, mają „różne geopolityczne cele”. – Cele te związane są zarówno z sytuacją w kraju i chęcią odwrócenia uwagi od tych problemów, jak i z intencjami promowania swoich interesów geopolitycznych – powiedział.

– Otóż to, na ile świat, w którym polskie kierownictwo chce przeciągnąć Ukrainę [na stronę Zachodu — przyp. red.], jest światem wolnym, staje się chyba jasne z każdym dniem, kiedy cała Europa bezapelacyjnie podporządkowała się dyktatowi USA, wypełniając wolę Waszyngtonu z wielką szkodą dla własnej gospodarki i sfery społecznej. Taki jest wolny świat, ma to swoją cenę – dodał.

Ławrow odniósł się również do ewentualnych negocjacji Kijowa z Moskwą. – Moskwa nigdy nie odmówiła negocjacji z Kijowem, Zachód zabronił Kijowowi negocjacji z Federacją Rosyjską na podstawie porozumień osiągniętych w marcu – powiedział.