Robert Lewandowski zabrał głos ws. stylu, jaki prezentuje reprezentacja Polski. Napastnik właśnie rozwiał marzenia kibiców?

Kibice reprezentacji Polski od dłuższego czasu utyskują nad stylem, jaki prezentuje reprezentacja Polski pod wodzą Czesława Michniewicza. Czarę goryczy przelało starcie z Meksykiem, podczas którego biało-czerwoni prezentowali dość prymitywny futbol.

Na selekcjonera, ale i na piłkarzy, którzy bronią jego rozwiązań taktycznych spadła fala krytyki. Zarzuca im się kunktatorstwo, a także niechęć do bardziej otwartego futbolu. I faktycznie, podopieczni Czesława Michniewicza stawiali głównie na obronę i ograniczali się do bardzo ostrożnych ataków.

Teraz, w rozmowie z „Faktem”, głos w tej sprawie zabrał kapitan naszej reprezentacji, Robert Lewandowski. Jego wypowiedź, na to wygląda, rozwiała marzenia polskich kibiców.

Lewandowski właśnie rozwiał marzenia polskich kibiców?

Lewandowski przyznał, że ciężko grało mu się z Meksykiem, ponieważ miał wiele zadań defensywnych, a nasza drużyna przez długi czas grała mocno cofnięta. – Napastnikowi ciężko biega się na własnej połowie, ale to są założenia, które dostajemy od trenera. Mogę sobie życzyć, abym dostawał piłki w polu karnym, jednak wiem, że jest to trudne do zrealizowania – powiedział zawodnik.

Lewandowski rozwiał jednocześnie nadzieje kibiców na to, że Polska zaprezentuje inny styl w najbliższym meczu z Arabią Saudyjską. – Trzeba zaakceptować to, w jakim stylu gramy – powiedział.

– Nie chcę mówić, że było czuć zadowolenie po meczu, ale stąpamy po ziemi, mamy remis, kolejne spotkanie przed nami. Na tym musimy się skupić. To dla nas priorytet – podsumował.